Luiz Bauer vom TV Reutlingen ist Deutscher Meister

LEMGO. »Das war der Wahnsinn, in welcher Art und Weise Luiz dieses Turnier gewonnen hat«, stellte Trainer Marek Kimla erfreut fest. Luiz Bauer vom TV Reutlingen wurde beim deutschen Jüngsten-Tennis-Turnier, den inoffiziellen deutschen Meisterschaften, in Lemgo Titelträger in der Altersklasse U 11.

Der elf Jahre alte Bauer, im Reutlinger Johannes-Kepler-Gymnasium in der fünften Klasse, war bei dieser Veranstaltung auf Position fünf gesetzt. Er präsentierte sich dann jedoch von Beginn in Topform, versprühte viel Spiellaune und hatte alle Gegner klar im Griff. Bauer gewann sämtliche Begegnungen locker in zwei Sätzen. Im Viertelfinale bezwang er Hugo Rau (SCC Berlin) mit 6:1, 6:0, im Halbfinale setzte er sich gegen Otto Stürken (TTK Sachsenwald) mit 6:0, 6:0 durch. Das Endspiel entschied der Reutlinger gegen Benjamin Bayrhof (GW Luitpoldpark München) mit 6:1, 6:1 zu seinen Gunsten.

Bei diesem bedeutendsten nationalen Turnier für die Altersklassen U 12, U 11, U 10 und U 9 haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Größen des deutschen Tennissports in die Siegerliste eingetragen. Unter anderem haben Steffi Graf, Boris Becker, Alexander Zverev, Angelique Kerber und Tommy Haas bei diesem Turnier triumphiert. (kre)