Finaltag bei den Metzingen Open: Ein wilder Ritt zum großen Abschluss

METZINGEN. Die Gefahr einer Freiluftsportart erkennt man meistens erst dann, wenn es zu spät ist. Es hätte ein großartiger Tennis-Finaltag bei strahlendem Sonnenschein und vor proppenvollen Zuschauertribünen am Bongertwasen werden können. Doch der Wettergott war am Sonntagmittag offenbar im Urlaub. Er meinte es nicht gut mit den Metzingen Open. Und so kam das internationale ITF-Turnier zu einem Ende, das der Veranstalter TC Metzingen und seine rund 140 ehrenamtlichen Helfer nicht verdient haben. Ein Überblick über einen turbulenten letzten Tag und ein großes Fazit zur Turnierwoche.

- Ein Plan B muss her

Alles war angerichtet für das große Einzel-Finale am Sonntag zwischen dem Brasilianer Pedro Boscardin Dias und dem Belgier Jack Logé. Dann sorgten Regenfälle am Vormittag dafür, dass der Center Court komplett unter Wasser stand und Heiko Roller, dem Head of Court Service, reichlich Sorgenfalten auf die Stirn trieben. Es war klar: Bis 13 Uhr wird der Platz definitiv noch nicht bespielbar sein. Fast ein Dutzend Helfer waren auf dem Center Court mit den Abziehnetzen zu Gange, TCM-Vize-Präsident Simon Schietinger und Roller drehten mit einem Rasentraktor fleißig ihre Runden und versuchten so, das Wasser vom Platz zu ziehen. Als der Center Court fast spielbereit war, setzte um 13.45 Uhr der nächste Platzregenguss ein. »Das ist einfach nur maximal frustrierend«, sagte Platzwart Roller komplett bedient. Die Internetseite des Regenradars lief jetzt richtig heiß, fast jeder Zuschauer hatte sein Handy in der Hand, um zu schauen ob eine Besserung in Sicht war. Fehlanzeige. Und so musste ein Plan B her.

Unbespielbar: Der Center Court steht am Sonntagmittag komplett unter Wasser. Foto: Joachim Baur Unbespielbar: Der Center Court steht am Sonntagmittag komplett unter Wasser. Foto: Joachim Baur

- Helfer mit unglaublichem Einsatz

Das Finale am Montag auszutragen war keine Option. Das liegt daran, dass die Schiedsrichter nur für diese eine Woche gebucht sind und ab Montag teilweise schon wieder bei anderen Turnieren unterwegs sind. Das Gleiche gilt auch für die beiden Finalisten. Somit gab es nur eine Möglichkeit: Ab in die Halle. Das Problem: Dort war der Warmup-Bereich für die Spieler und einige Kraftgeräten aufgebaut. Auch über den Teppichboden mit seiner weitläufigen Fläche musste aufwendig drübergesaugt werden. Zudem musste schnell noch eine Kamera für den Livestream an der Wand installiert werden. Das ist Pflicht bei einem ITF-Turnier der Kategorie M25. Etliche Helfer packten mit an, flitzten kreuz und quer durch die Halle und sorgten in einer wahren Hauruck-Aktion dafür, dass die Halle binnen einer Stunde spielfertig gemacht wurde. Wer noch einen letzten Beweis dafür gebraucht hat, welch unglaublichen Einsatz die ganzen »Ehrenämtler« seit Jahren über die gesamte Turnierwoche an den Tag legen: Bitteschön! »Es war unfassbar und hat wieder einmal gezeigt: Ohne diese tatkräftige Unterstützung der ganzen Helfer geht bei den Metzingen Open gar nichts«, zeigte sich Turnierdirektor Markus Gentner mächtig stolz.

- Belgischer Überraschungssieger

Mit dreistündiger Verzögerung konnte das Finale dann doch noch gespielt werden. Was lässt sich darüber sagen? Jack Logé. Diesen Namen sollten sich die Tennis-Fans merken. Der 20-Jährige war als ungesetzter Spieler nach Metzingen gereist. Nun ist dem jungen Belgier, der in der zweiten Runde dem Ohmenhäuser Tim Handel keine Chance ließ, die große Überraschung gelungen. Ohne Satzverlust marschierte Logé ins Finale und krönte sich gegen den an Position zwei gesetzten Boscardin Dias nach hochintensiven 2:24 Stunden mit 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 6:4 zum Champion bei der vierten Auflage der Metzingen Open. Es war ein würdiges Finale, das für die Zuschauer auf dem im Vergleich zu Sand viel schnelleren Teppichboden-Belag dadurch nochmals einen besonderen Charme bekam, weil die rund 200 Tennis-Begeisterten deutlich näher an den Profispielern waren. Logé machte erneut kaum Fehler und behielt in den entscheidenden Momenten stets einen kühlen Kopf. Der Belgier, dessen Großvater mitgereist war und die Partie seines Enkels aus der ersten Zuschauerreihe verfolgte, darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 4.150 Euro und 25 ATP-Punkte für die Weltrangliste freuen. Damit wird der 20-Jährige - vor dem Turnier die Nummer 657 der Welt - um rund 130 Plätze im World Ranking nach oben springen.

Krönt sich überraschend zum Champion bei der vierten Auflage der Metzingen Open: Der Belgier Jack Logé. Foto: Metzingen Open Krönt sich überraschend zum Champion bei der vierten Auflage der Metzingen Open: Der Belgier Jack Logé. Foto: Metzingen Open

- Das Urteil des Verantwortlichen

Zum ersten Mal fand das internationale Future-Turnier in der M25-Kategorie statt. Das machte sich bemerkbar. »Wir haben von Anfang an gesehen, dass das Turnier vor allem in der Breite deutlich besser geworden ist. Schon in der Qualifikation war das Niveau richtig, richtig gut«, sagte Gentner. In der Spitze war das Niveau allerdings nicht unbedingt höher als in den vergangenen drei Jahren, als die Metzingen Open noch ein M15-Event mit weniger Preisgeld waren. Schon damals bekamen die Fans hochklassiges Tennis zu sehen. Zwar gebe es noch keine genauen Zuschauerzahlen, so der Turnierdirektor und frühere Coach der Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund, »doch der Fan-Zuspruch war deutlich höher als in den letzten Jahren.«

- Das Urteil des Tennisweltverbands ITF

»Spieler, Zuschauer und Offizielle sind sich einig: Die Metzingen Open sind ein super Turnier. Es ist herrvorragend organisiert, das Team ist der Wahnsinn. Sie machen alles möglich. Alle Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren alle ausschließlich positiv«, lobte Supervisor Nico Helwerth, der für die ITF für die Überwachung und Organisation der Metzingen Open zuständig ist, und ergänzte im GEA-Gespräch: »Sie haben auch gezeigt, wie man sich als Turnier weiterentwickeln kann. Das war schon schwierig, weil sie bereits auf einem hohen Level waren. Doch sie haben es nochmals gesteigert: Zum Beispiel mit einer weiteren Zuschauertribüne auf dem Center Court.« Helwerth weiß wovon er spricht: Der Stuttgarter ist seit vielen Jahren als Stuhlschiedsrichter bei Grand-Slam-Turnieren unterwegs und callte vor wenigen Wochen das Wimbledon-Halbfinale zwischen Jannik Sinner und Novak Djokovic. Ein größeres Lob kann es kaum geben.

- Die Zukunft der Metzingen Open

Kommt es im kommenden Sommer zum kleinen Jubiläum und der fünften Ausgabe? »Ich wüsste jetzt nicht, warum nicht«, betonte Gentner und grinste. Alles spricht dafür. Vielmehr stellt sich die Frage: Ist es denkbar, dass die Metzingen Open mittelfristig gar zu einem ATP-Challenger-Turnier aufgestockt werden? Der Turnierdirektor antwortet: »Das ist auf jeden Fall ein Punkt, über den wir nachdenken. Wir haben jetzt auch die höhere Kategorie gut bis sehr, sehr gut umgesetzt. Mein persönlicher Ehrgeiz wäre es auf jeden Fall, die Metzingen Open irgendwann in diese Richtung zu bringen.« Auch ITF-Supervisor Helwerth sagt: »Das Potenzial dafür ist da. Es kommt nicht von ungefähr, dass viele Spieler schon jetzt immer wieder sagen, das ganze Drumherum sei wie bei einem Challenger-Turnier.«

Doch ein solches Event auf die Beine zu stellen, ist deutlich kostenintensiver. Weil man neben dem viel höheren Gesamtpreisgeld auch beispielsweise noch die Hotelkosten für die Spieler übernehmen muss. Ob es dazu kommt, wird die Zukunft zeigen. In der Gegenwart lässt sich festhalten: Davor, was der TC Metzingen in dieser Woche wieder auf die Beine gestellt hat, kann man nur den Hut ziehen. Chapeau! (GEA)