Fünf Siege aus sieben Spielen: TV Reutlingen II spielt eine bärenstarke Saison

REUTLINGEN. Vor dem Saisonstart schwebten einige Fragezeichen über der zweiten Männer-Mannschaft des TV Reutlingen. Schließlich musste das Team in dieser Tennis-Württembergliga-Saison mit einem kleineren Etat auskommen. Zudem verließ Leistungsträger Emil Rast den Verein. Und gleichzeitig kam Youngster Noah Schlagenhauf in diesem Jahr nur in der Zweitliga-Mannschaft zum Einsatz. »Diese Fragezeichen konnten wir ausräumen«, betonte Mannschaftsführer Peter Mayer-Tischer und grinste. Es wurde zu einer Saison ohne jegliche Abstiegssorgen für den Routinier und seine Teamkollegen. Zwischenzeitlich konnte der Blick sogar ganz nach oben gerichtet werden. »Ich bin wirklich sehr zufrieden«, sagte der 42-Jährige stolz.

Ein vierter Platz hört sich auf den ersten Blick gar nicht so spektakulär an. Wenn man sich nun aber vor Augen führt, dass die Reutlinger mit einer Bilanz von fünf Siegen und zwei Niederlagen gleichauf mit dem Tabellenzweiten Böblingen und Dritten Bad Schussenried liegen, dann wird klar: Das war von Mayer-Tischer und Co. eine bärenstarke Saison im extrem stark besetzten württembergischen Oberhaus. Sie schlugen sogar Meister TEC Waldau Stuttgart mit 6:3

Wird das eingeschworene Team zusammenbleiben?

Für die Reutlinger wäre beim Doppelspieltag am Wochenende beinahe noch mehr drin gewesen mit Blick auf eine mögliche Meisterschaft. Doch am Samstag unterlagen sie in Bad Schussenried mit 3:6. Nach den Einzeln hatte es 2:4 gestanden. Lange Zeit sah es jedoch danach aus, als würde der TVR mit exakt dieser Führung in die abschließenden Doppel-Spiele gehen. Doch Mayer-Tischer und Julius Hacker gaben ihre Duelle nach einer komfortablen Führung im zweiten Satz noch aus der Hand. Das schmälert die Leistung in dieser Saison keineswegs. Am Sonntag wurde zum Abschluss der TC Ravensburg mit 6:3 bezwungen.

Wie geht es in der kommenden Spielzeit weiter? »Die Basis ist da für eine gute Mannschaft. Aber das wird auch davon abhängen, wie sich der Verein positioniert«, betont der routinierte Mannschaftsführer. Ob das eingeschworene Team in dieser Besetzung zusammenbleibt, muss sich erst noch zeigen. Schließlich dürften Talente wie Christian Wedel oder Marc Mail mit ihren Auftritten und ihrer Entwicklung auch andernorts Interesse geweckt haben. Mayer-Tischer selbst denkt mit seinen 42 Jahren noch lange nicht ans Aufhören.

Bilder, die Bände sprechen: Die Frauen des TV Reutlingen um ihre beiden Spitzenspielerinnen Lisa-Marie Wurst (links) und Emma Glaser sind abgestiegen. Foto: Joachim Baur

Weniger euphorisch ist die Stimmung dagegen bei den Frauen des TV Reutlingen. Denn der Abstieg aus der Württembergliga in die Oberliga steht fürs Erste fest. Dabei hatte der Doppel-Spieltag hoffnungsvoll begonnen. Gegen den Mitkonkurrenten TC Tübingen setzten sich die Reutlingerinnen im »ersten Endspiel« am Samstag mit 5:4 durch. Gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter TC Ludwigsburg war am Sonntag beim 1:8 allerdings erwartungsgemäß kein Kraut gewachsen. Als Drittletzter ist man eigentlich abgestiegen. So zeigt es zumindest die Tabelle auf der Homepage des Württembergischen-Tennis-Bundes (WTB) an.

Doch es gibt einen Hoffnungsschimmer. Unter bestimmten Umständen könnten die Reutlinger Frauen doch nicht absteigen. Das hängt auch mit der Ligengröße und Zusammensetzung für die kommende Saison zusammen. Beispielsweise hat der TC Bernhausen in dieser Saison in der Regionalliga zurückgezogen. Ob der Club mit seinen Frauen in der Württembergliga 2026 an den Start gehen wird, dahinter darf ein Fragezeichen gesetzt werden. Dann spielt es auch noch eine Rolle, ob Meister Ludwigsburg sich im Aufstiegsspiel gegen den badischen Vertreter durchsetzt. Es ist alles ziemlich undurchsichtig und noch vage.

»Ich habe, um ehrlich zu sein, gerade absolut keine Ahnung. Es ist alles noch sehr schwammig. Man kann keine klare Aussage treffen. Wir müssen jetzt hoffen und abwarten. Die Hoffnung lebt noch«, sagte Mannschaftsführerin Lisa-Marie Wurst. (GEA)