Elfjähriges Top-Talent aus Reutlingen ist jetzt die Nummer 1 in Deutschland

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Diesen jungen Kerl aus Reutlingen sollte Tennis-Deutschland auf dem Zettel haben. Sein Name: Luiz Bauer, geboren im Jahr 2014. Der Elfjährige gilt als Top-Talent und wird in der neuen Rangliste des Deutschen-Tennis-Bundes (DTB) seit Jahresbeginn auf Position eins bei den U12-Junioren in ganz Deutschland geführt. Eine große Ehre und vor allem der Lohn für die bisherigen Erfolge des jungen Linkshänders.

Erst im vergangenen August sorgte der Sohn von Thorsten Bauer, Präsident der Young Boys Reutlingen, mit dem Gewinn beim deutschen Jüngsten-Tennis-Turnier in Lemgo, den inoffiziellen deutschen Meisterschaften, mit dem Titelgewinn in der Altersklasse U 11 für Aufsehen. Beim bedeutendsten nationalen Turnier für die Altersklassen U12, U11, U10 und U9 haben sich in der Vergangenheit zahlreiche Größen des deutschen Tennissports in die Siegerliste eingetragen. Unter anderem triumphierten Steffi Graf, Boris Becker, Alexander Zverev, Angelique Kerber und Tommy Haas bei diesem Turnier. Auch die Metzingerin Laura Siegemund siegte dort (1997).

Der Sechstklässler des Reutlinger Johannes-Kepler-Gymnasium ist inzwischen auch auf der Tennis Europe Junior Tour unterwegs - der höchsten Ebene im europäischen Junioren-Tennis bis zur Altersklasse U16. Auf der Tennis Europe Junior Tour misst sich Bauer mit den besten Spielern seiner Altersklasse aus ganz Europa. In der kommenden Woche schlägt der 11-Jährige bei einem Turnier in Biel/Schweiz auf.

Emma Glaser wird als jüngerer Jahrgang in der neuen deutschen Rangliste bei den U 18-Juniorinnen auf Platz sechs geführt. Foto: Joachim Baur Emma Glaser wird als jüngerer Jahrgang in der neuen deutschen Rangliste bei den U 18-Juniorinnen auf Platz sechs geführt. Foto: Joachim Baur

Mindestens genau so erwähnenswert sind die Leistungen der Genkingerin Emma Glaser (TC Markwasen). Bemerkenswert: Glaser wird als jüngerer Jahrgang in der neuen deutschen Rangliste bei den U18-Juniorinnen auf Platz sechs geführt. Die 16-Jährige, die vergangene Saison für die Frauen des TV Reutlingen in der Württembergliga an Position eins spielte, krönte sich im November 2025 zur deutschen Meisterin im Doppel (U18). Angeführt wird die Rangliste bei den U 18-Juniorinnen von Mariella Thamm (Heidelberger TC). Die 16-Jährige gilt als das verheißungsvollste Talent im deutschen Frauen-Tennis. Sie liegt aktuell auf Weltranglisten-Position 626.

Bauer und Glaser werden beide von Marek Kimla trainiert. Der Chefcoach des langjährigen Zweitligisten TV Reutlingen ist Mitgründer und Leiter der Tennisbase Reutlingen. (GEA)