Darf man dem TC Metzingen vorzeitig zur Meisterschaft gratulieren?

REUTLINGEN. Am Sonntagmittag startete auch der TV Reutlingen in die neue Saison der 2. Tennis-Bundesliga. Zum Saisonauftakt setzten sich die Achalmstädter überraschend mit 5:4 gegen den favorisierten BASF TC Ludwigshafen durch. Wenige hundert Meter Luftlinie weiter hatte auch der TC Metzingen kräftig etwas zu feiern. Die Jungs vom Bongertwasen behielten im Derby beim TC Markwasen Reutlingen mit 6:3 die Oberhand und sind auch im fünften Oberliga-Spiel in Folge ungeschlagen geblieben. Bei noch einer ausstehenden Partie gegen das bis dato chancenlose Schlusslicht TC Bernhausen am kommenden Sonntag stellt sich die Frage: Darf man den Metzingern bereits zur Meisterschaft gratulieren?

»Nein, eigentlich nicht«, antwortete Markus Gentner und grinste. Gleichzeitig ergänzte der Metzinger Cheftrainer und Turnierdirektor der am 21. Juli startenden Metzingen Open: »Nach menschlichem Ermessen dürften die Chancen allerdings nicht allzu schlecht stehen.« Auch Gentner weiß: Auf dem Weg zum Oberliga-Titel kann eigentlich fast nichts mehr schief gehen. Schließlich hat man einen Sieg mehr und das bessere Match-Verhältnis im Vergleich zum zweitplatzierten VfL Sindelfingen II auf seiner Seite stehen. Nur eine hohe Klatsche gegen den noch punktlosen TC Bernhausen (3 zu 42 Matches) könnte dazu führen, dass die Meisterschaft und die Rückkehr in die Württembergliga nach zwei Jahren auf den letzten Metern tatsächlich noch verspielt wird. Das ist äußerst unwahrscheinlich und nicht vorstellbar.

Routinier Siegler mit beeindruckender Bilanz

Im Derby gegen den TC Markwasen hatte insbesondere das Topduell zwischen Ivan Nedelko (Russland) und Reutlingens Kacper Szymkowiak (Polen) einiges zu bieten. Es war eine umkämpfte und hochspannende Partie, in der sich Metzingens 39 Jahre alter Spitzenspieler (beste Weltranglisten-Platzierung: 235/Juli 2018) einmal mehr durchsetzte, im langen Match-Tie-Break mit 14:12 die Oberhand behielt und damit seine makellose Bilanz wahrte (je fünf Einzel- und Doppelsiege). »Ivan hat sich nicht ganz gut gefühlt und war körperlich ziemlich platt. Er war in den vergangenen Wochen auch sehr viel auf Turnieren unterwegs. Am Ende hat er es gerade noch so hingebogen, wobei Szymkowiak auch wirklich unangenehm gespielt hat«, berichtete Gentner. Ebenfalls noch ungeschlagen in dieser Saison ist Thabo Siegler. Fünf Siege im Einzel und im Doppel. Und das mit 38 Jahren. Chapeau, Herr Routinier!

Erneut sehr stark präsentierte sich die zweite Mannschaft des TV Reutlingen in der Württembergliga. Beim 6:3 gegen den TC Doggenburg gewann das Team um den erfahrenen Mannschaftsführer Peter Mayer-Tischer die zweite Partie im dritten Saisonspiel. Bemerkenswert: Die Reutlinger setzten sich in allen drei Doppeln deutlich in zwei Sätzen durch, nachdem der Spielstand nach den Einzelpartien ein 3:3-Zwischenstand auf dem Statistikbogen angezeigt hatte. »Jetzt wissen wir so langsam, wo wir stehen. Es warten zwar schon noch gute Gegner auf uns, aber die zwei Siege haben sehr geholfen mit Blick auf unser Ziel, den Klassenerhalt. Auch weil dadurch der Druck ein bisschen weniger wird«, berichtete Mayer-Tischer, der das Auftaktprogramm in die Kategorie »nicht so einfach« einsortierte.

Abstieg für Reutlinger Frauen rückt immer näher

Erneut hilfreich war es, dass Spitzenspieler Nico Hornitschek den Reutlingern zur Verfügung stand. Zwar blieb der 25 Jahre alte Metzinger, der zum Start der Verbandsrunde kürzlich sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte, auch im dritten Spiel ohne Sieg. Doch sein Auflaufen sorgte erneut dafür, dass die anderen Spieler nicht um eine Position aufrücken mussten und somit auf vermeintlich machbarere Gegner trafen. Hervorzuheben ist die Leistung von Manuel Frank (Jahrgang 2002), der in diesem Jahr sein Debüt in der Württembergliga gab und auch sein zweites Einzel in dieser Saison gewann. »Ganz toll, wie er sich bei uns einbringt. Er ist ein sehr guter Teamspieler und richtig guter Charakter«, lobte Mayer-Tischer.

Es hätte ein perfektes Wochenende für den TV Reutlingen werden können. Doch die Frauen-Mannschaft befindet sich in der Württembergliga weiter im Sinkflug. Nach einem 2:7 und 4:5 zum Start hatte das Team um Mannschaftsführerin Lisa-Marie Wurst nun gegen die SV Böblingen bei der 0:9-Niederlage nicht den Hauch einer Chance. Die Reutlingerinnen gewannen am dritten Spieltag nicht einen einzigen Satz und stehen nun mit dem Rücken zur Wand auf dem letzten Tabellenplatz. »Böblingen hat mit einer richtig guten Mannschaft gespielt. Wir haben keinerlei Mittel gefunden und uns auch auf den vorderen Positionen sehr schwer getan«, sagte Wurst enttäuscht. Der Abstieg rückt damit immer näher. (GEA)