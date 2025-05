Bei Reutlinger Tennisturnier: Lokalmatadoren vorne

Siegt in der Männer-Konkurrenz: Christian Wedel.

REUTLINGEN. Bei der elften Auflage des Menton-Cups auf der Anlage des TC Markwasen Reutlingen gab es nach drei Turniertagen zwei Heimsiege. In der Frauen-Konkurrenz trug sich Lisa-Marie Wurst vom TV Reutlingen, im Männer-Wettbewerb der ebenfalls in der Punkterunde für den TV Reutlingen aktive Christian Wedel in die Siegerliste ein. Bei diesem Ranglistenturnier wurden insgesamt 2.000 Euro Preisgeld ausgeschüttet. Turnierleiter Sylvain Teysseyre sprach hinterher von drei intensiven Turniertagen.

Die Beste im Frauen- Wettbewerb: Lisa-Marie Wurst. Foto: Steffen Schanz Die Beste im Frauen- Wettbewerb: Lisa-Marie Wurst. Foto: Steffen Schanz

Wurst wurde ihrer Favoritenrolle gerecht. Als topgesetzte Spielerin erreichte sie ohne Satzverlust das Finale. Ihre Endspielgegnerin Jacobea Junger (TC Doggenburg Stuttgart) musste jedoch wegen einer im Halbfinale erlittenen Hüftverletzung bereits vor dem ersten Ballwechsel aufgeben. Den über 120 Zuschauern wurde ein packendes Männer-Finale geboten. Der topgesetzte Edison Ambarzumjan (TC Ruhla), die Nummer 75 der deutschen Rangliste, stand dem zweitgesetzten Christian Wedel (deutsche Rangliste Nummer 99) gegenüber. Während Ambarzumjans variantenreiches Spiel mit Stoppbällen, Slices und Netzangriffen ihn durch das Turnier trug, stellte Wedels Schnelligkeit, Sicherheit und starkes Grundlinientempo eine nahezu unüberwindbare Hürde für seine Gegner dar. Nach einem engen ersten Satz (6:4) gewann Wedel, Zweitligaspieler des TV Reutlingen, Durchgang zwei mit 6:2.

Aus der Talentschmiede des TC Markwasen Reutlingen überzeugte Benjamin Fock mit dem Erreichen des Viertelfinals. Luca Klaiber und Laurenz Maier tankten mit ihren Erstrundensiegen Selbstvertrauen. (GEA)