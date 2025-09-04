Acht Aufstiege des TC Metzingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

METZINGEN. Das kann sich sehen lassen. Der TC Metzingen hat mit seinen Mannschaften eine bärenstarke Verbandsrunde hingelegt. Nicht weniger als acht Aufstiege standen am Ende der Sommer-Saison für den Club vom Bongertwasen zu Buche. Das Interessante: Diese Erfolge durchziehen sich durch nahezu alle Altersstrukturen. Der Reihe nach.

Die beeindruckendste und makelloseste Bilanz lieferten mit 5:0-Siegen, 30:0- Matches und 60:0-Sätzen die Jungs der Kids-Cup-U 12-Mannschaft. Jakob Cremer, Mannschaftsführer Nick Seiffert, Leandro Akant Buccheri und Max Anton Koch waren auf ihrem Weg nicht zu bremsen und steigen in die Kreisstaffel 2 auf.

Eine nicht weniger harte Aufgabe hatte das U 18-Team in der Oberligastaffel vor der Brust. Doch auch das Team um Mannschaftsführer Daniel Heinz, Tom Köpf, Clemens Tönnies und Mika Nothdurft zeigten sich schadlos und steigen mit 4:0-Siegen und 20:4-Matches in die höchste Staffel auf Verbandsebene, die Württembergstaffel auf. Mit spitzem Bleistift musste bei den U 18-Juniorinnen am Ende der Saison in der Verbandsstaffel gerechnet werden. Mit 3:1-Siegen und 16:7-Matches setzten sich Ariella Löw, Mannschaftsführerin Jonna Gentner, Jule Ihm, Madeleine Kuder und Laura Rathmann hauchdünn und mit nur einem Match Vorsprung gegenüber dem TC Doggenburg und dem TC Lauffen durch und dürfen in 2026 in der Oberligastaffel um Punkte kämpfen.

Bei den Herren 4 durften sich neben Mannschaftsführer Jonas Lutz noch Nedim Karic, Jonas Hellefeld, Ben Duvlea, Alexander Lienig, Jonas Kania, Simon Heienbrock, Bernd Hild und Tom Kriegs über den Aufstieg in die Kreisklasse 1 mit 4:1-Siegen und 22:8-Matches freuen.

Nicht weniger erfreulich der Aufstieg der jungen Wilden der Herren 2 (siehe Foto). Luca Schäffler, Mannschaftsführer Simon Schietinger, Raffael Beck, Tim Loidl, Clemens Tönnies, Mika Nothdurft, Tom Köpf, Leandro Möck und Luca Kinkelin ließen in der Bezirksliga mit 5:0-Siegen und 40:5-Spielen überhaupt nichts an-brennen und dürfen sich nun in der Bezirksoberliga beweisen. Ebenfalls un-geschlagen aufgestiegen sind die Herren 1 des TC Metzingen in die Württembergliga (der GEA berichtete).

Die Seniorenfahne hochgehalten ha-ben die Herren 60 in der Staffelliga. Wolfgang Neururer, Hans Michael Traum, Michael Fink, Norbert Fink, Josef Cvetko und Jürgen Ausländer ließen sich bei 4:0-Siegen und 20:4.Matches gebührend feiern und sind nun in der Verbandsstaffel angekommen. (GEA)