Warum für den SSV Reutlingen gegen die TSG Backnang ein Sieg Pflicht ist

REUTLINGEN. Die Fußballer des SSV Reutlingen wagen am Samstag im Kreuzeichestadion (Anpfiff 15:30 Uhr) ihren fünften Anlauf auf einen Erfolg in der Oberliga. Nur vier Teams stehen aktuell noch ohne Dreier da. Gegen die direkte Konkurrenz aus Backnang muss ein Sieg her.

Sonst droht die bereits in der vergangenen Partie sichtbare Unsicherheit der Kicker weiterzuwachsen und der Traditionsclub bereits nach wenigen Spieltagen den Anschluss ans vordere Tabellendrittel zu verlieren. Noch vor der Runde hatte Trainer Alexander Strehmel betont, wie wichtig ein guter Start in die Saison wäre. Logisch, denn seine Mannen funktionierten immer genau dann, wenn sie ohne Druck befreit aufspielen konnten. Das ist kein Wunder, denn im Team sind zahlreiche junge Talente mit großen Anlagen, aber wenig Erfahrung. Und genau von dieser braucht es viel in schwierigen Situationen. Da mit Moritz Kuhn, Tim Wöhrle, Jonas Meiser und Jonah Adrovic erfahrene Stammkräfte ausfallen, müssen jetzt immer mehr Spieler aus dem Nachwuchs ran. Mit jeder weiteren erfolglosen Begegnung wächst die Last auf ihren Schultern.

Nach dem holprigen Liga-Start und dem Drittrunden-Aus im Pokal gegen den Landesligisten VfL Pfullingen ist es nun also vom elementarer Bedeutung, den Knoten zu lösen, um nicht eine Negativ-Spirale zu geraten, bevor die Saison überhaupt so richtig begonnen hat. (GEA)