Warum der SSV Reutlingen nicht gewinnt

REUTLINGEN. Leander Vochatzer und Jonas Meiser saßen in sich gekehrt auf dem Rasen und schauten ins Nichts. Die Fußballer des SSV Reutlingen brauchten nach dem 1:1 (0:0) gegen den 1. CfR Pforzheim erst mal einen Moment, um sich zu sammeln. Nicht nur am Samstag gab der Oberligist von der Kreuzeiche eine Führung aus der Hand. Nein. Es war bereits die vierte Partie in Folge, in der es nicht gelang, einen Vorsprung ins Ziel zu retten.

»Es fühlt sich jetzt erst mal sehr negativ an, wenn man so kurz vor Schluss das Gegentor noch bekommt. Wie eine Niederlage«, sagte SSV-Trainer Alexander Strehmel, nachdem seine Kicker in der 87. Minute das 1:1 akzeptieren mussten. Gerade einmal sechs Zeigerumdrehungen zuvor war die Heimelf durch einen fein herausgespielten Treffer von Stürmer Tom Ruzicka in Führung gegangen. »Es ist bitter. Sehr, sehr bitter, jetzt nur mit zwei Punkten nach drei Spielen dazustehen. Natürlich haben wir uns den Start anders vorgestellt«, erklärte Torwart Marcel Binanzer. »Drei Punkte hätten uns sehr gutgetan«, befand Mittelfeldmann Yannick Toth, der gegen Pforzheim in der Innenverteidigung aushelfen musste. »Es ist einfach schade, dass wir es auch heute wieder nicht über die Zeit gebracht haben.«

»Das hat mit der Fitness nichts zu tun«

Im Anschluss ging die große Analyse los, weshalb der Reutlinger Traditionsclub sich mit dem Gewinnen seit dem Start der neuen Saison so schwertut und hinten heraus immer wieder überrollt wird. Die naheliegendste Antwort wäre wohl die mangelnde Ausdauer der Spieler. Dieser möglichen Erklärung schob Strehmel aber direkt den Riegel vor. »Das hat mit der Fitness nichts zu tun«, stellte er ausdrücklich klar. Und sagte stattdessen: »Wir gehen nach der Führung in den Verwaltungsmodus und machen einen Tick weniger. Wir haben alle Tore bekommen, obwohl wir in Überzahl hinten sind. Da müssen wir mehr Verantwortung übernehmen.«

Das sah auch Toth so, der monierte, dass es die Gäste um ihren Torschützen Cemal Durmus in der entscheidenden Szene zu einfach hatten. »Wir haben fast nichts zugelassen, sind dann einmal unkonzentriert und schon ist es passiert. Auch ich laufe nicht richtig mit. Das kotzt mich an.« Binanzer wunderte sich: »Wir müssen gefühlt immer doppelt so hart für alles arbeiten wie der Gegner.«

»Es ist nicht viel passiert«

Gegen die These der mangelnden Fitness sprach im Übrigen auch der Spielverlauf. Denn tatsächlich ließen die Nullfünfer insgesamt wenig Chancen zu, erspielten sich aber nach dem Start auch erst mal kaum welche. »Die erste Halbzeit ist, glaube ich, schnell zusammengefasst«, sagte Pforzheims Coach Thomas Herbst. »Denn es ist nicht viel passiert.« Er hatte Recht. Gerade mal eine nennenswerte Chance gab es auf jeder Seite.

Ganz anders sah es nach dem Wiederanpfiff aus. Der SSV startete einen regelrechten Sturmlauf, nur der Ertrag stimmte nicht. Nedim Pepic (46.), Meiser (51.), Luca Plattenhardt (53.) und Johannes Wally (60.) scheiterten mit ihren Versuchen. Auf der Gegenseite vergaben Noah Lulic (48.), Denis Gudzevic (68.) und Durmus (77.).

»Bis auf das Gegentor können wir uns heute nicht viel vorwerfen«

In Minute 81 dribbelte sich Meiser auf der Seite gegen mehrere Gegenspieler durch und bediente Vochatzer im Strafraum, der auf Ruzicka weiterspielte. Reutlingens 19-jähriger Offensivmann ließ sich die Chance nicht nehmen und drosch die Kugel über die Linie. Herbst lobte die »brutale Einzelleistung« Meisers und auch die Arbeit des Gegners gegen den Ball: »Wir sind zu wenig Torraumszenen gekommen.«

Nach der ersten Enttäuschung über die zwei verspielten Punkte vernahm man auch aus den Reihen der Heimmannschaft wieder positive Stimmen. "Ein Punkt gegen eine starke Pforzheimer Mannschaft ist okay", sagte Toth. »Bis auf das Gegentor können wir uns heute nicht viel vorwerfen«, ergänzte Binanzer. "Wir haben es kämpferisch gut gemacht." Strehmel blickte optimistisch nach vorne: "Nächste Woche kommen einige wichtige Spieler zurück." Nach ihren Rotsperren dürfen Stürmer Konstantinos Markopoulos und Innenverteidiger Sladan Puseljic wieder mitmischen. Gerade der Defensivmann dürfte besonders gefordert sein, denn sein Coach hat einen großen Wunsch: Es soll endlich mal wieder ein Match ohne Gegentor geben. Eine gute Idee, denn dann könnte der SSV Reutlingen eine Führung nicht mehr verspielen. Mit Garantie. (GEA)