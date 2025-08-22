Unverwüstlicher »Ausputzer«: SSV Reutlingen trauert um Günther Kasperski

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Ohne Wenn und Aber: Günther Kasperski war einer der Größten beim SSV Reutlingen. Der unverwüstliche »Ausputzer«, der fast nie fehlte, kam 1962 vom 1. FC Kaiserslautern zum Kreuzeiche-Club, für den er elf Jahre spielte und zum Fußball-Regionalliga-Rekordspieler avancierte. Später fungierte er als Trainer der zweiten Mannschaft. Nun ist Kasperski tot. Er starb im Alter von 88 Jahren.

»Vorbildlicher Sportsmann« titelte der GEA im November 1986, als der damalige SSV-Wegbegleiter Werner Thumm einen Artikel anlässlich des 50. Geburtstags von Kasperski verfasste. Später nahm der Schreiber dieser Zeilen mehrmals einen Anlauf, um die in Reutlingen wohnende SSV-Größe zu porträtieren. Vergeblich. Kasperski hatte sich längst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, lehnte eine Geschichte über ihn kategorisch ab.

Im Jahr 1962 kam Kasperski vom 1. FC Kaiserslautern in die Achalmstadt. Bei den »Roten Teufeln« stand er mit Horst Eckel und Werner Liebrich, den Weltmeistern von 1954, in einer Mannschaft. Beim SSV war er von Beginn an eine feste Größe. In der Oberliga Süd, der damals höchsten deutschen Spielklasse, stand er für Reutlingen in der Saison 1962/63 in allen 30 Punktspielen auf dem Platz. Logischerweise von der ersten bis zur 90. Minute, weil damals Auswechslungen noch nicht erlaubt waren.

In den darauf folgenden zehn Spielzeiten kämpfte der SSV in der Regionalliga Süd um Punkte. Das war zu jener Zeit die zweithöchste Spielklasse unterhalb der Bundesliga. Als Jugendlicher und in den ersten Jahren als Aktiver kam Kasperski zumeist im Mittelfeld zum Einsatz und entwickelte viel Torgefahr. In Reutlingen rückte er von Beginn an in die Läufer-Reihe im damaligen WM-System. Seine Stärken: Ein guter Antritt, eine gesunde Härte, eine hervorragende Spielübersicht, Handlungsschnelligkeit. In der Regionalliga Süd war er ein von allen Experten hoch geschätzter Abwehrrecke. Ein Fachblatt zeichnete ihn in der Saison 1970/71 als besten Abwehrspieler der Regionalliga Süd aus.

Für den SSV absolvierte Kasperski 327 Regionalliga-Spiele (14 Tore). Rekord. Auf Position zwei bei Reutlingen folgt Rolf Schafstall (260). Höhepunkt in seiner Zeit an der Kreuzeiche war die Saison 1964/65, als der SSV als Zweiter hinter Bayern München in die Aufstiegsrunde zur Bundesliga einzog und knapp den Sprung in die Beletage verpasste. Nach dem Abstieg in die Schwarzwald-Bodensee-Liga 1973 hörte Kasperski auf. Beim SSV Reutlingen II, FC Rottenburg und FV Neuhausen/Filder fungierte er als Trainer.

Fußballerisch wurde Kasperski in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. Seine ersten Erfahrungen im Aktivenbereich sammelte er von 1956 bis 1958 bei Wattenscheid 09 in der 2. Liga West. In der Runde 1958/59 absolvierte er für den TuS Neuendorf in der Oberliga Südwest 30 Spiele (13 Tore). Danach verpflichtete ihn der 1. FC Kaiserslautern. Kasperski kam in drei Jahren in der Oberliga Südwest auf 77 Einsätze (22 Tore). 1961 erreichte er mit dem FCK das DFB-Pokalfinale. In der Gelsenkirchener Glückauf-Kampfbahn gab’s vor 8.000 Zuschauern gegen Werder Bremen eine 0:2-Niederlage. (GEA)