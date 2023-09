Triple-Trianni schießt SSV Reutlingen zum 5:1-Sieg

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fazit Der SSV kann auch effizient! Nach dem frühen Aus für Geburtstagskind Tom Schiffel und dem 0:1-Rückstand lässt sich Reutlingen nicht beeindrucken und kämpft sich ins Spiel. Anders als in den bisherigen Partien nutzt der Oberligist seine Torchancen gegen den TSV Essingen eiskalt und bricht die Mannschaft von Trainer Simon Köpf damit. Taktisch clever lässt der SSV den Gegner nicht mehr zurückkommen, setzt Nadelstiche in entscheidenden Phasen. Den Rest erledigt der super aufgelegte Mattia Trianni mit seinen drei Toren. Auffällig ist auch die Leistung des 19-jährigen Ole Deininger, der in der Offensive Akzente setzt.

90+2. Minute Schlusspfiff. Der SSV schlägt Essingen 5:1!!

Tor für den SSV Reutlingen

86. Minute Tooooor für den SSV! Morina bringt den Ball nach einer Ecke irgendwie im Essinger Tor unter!

85. Minute Abschluss von Essingens Melo wird gerade noch rechtzeitig geblockt.

Wechsel beim SSV Reutlingen

81. Minute Matchwinner Trianni wird von den 675 Zuschauen im Kreuzeichestadion gebührend gefeiert. Neu auf dem Platz ist Vladan Djermanovic.

79. Minute Reutlingen lässt sich hinten Zeit und wartet, bis der Gegner angreift, um dann lange Bälle nach vorne zu spielen. Viel passiert gerade nicht.

78. Minute Abwechslungsreich gehts im Stadion an der Kreuzeiche jetzt zu. Beide Teams kommen zu Möglichkeiten, doch die Zeit läuft Essingen davon.

76. Minute Da wäre fast die vierte Bude für Trianni gewesen. Sein scharfer Schuss geht nur Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

Wechsel beim SSV Reutlingen

74. Minute Morina für Ilic im Spiel.

72. Minute Gestochere im Reutlinger Strafraum nach Freistoß für Essingen. Die Gäste kommen jetzt wieder gefährlicher vors Tor von Piu. Der Schuss aber wird geblokct.

Tor für den SSV Reutlingen

69. Minute Tor!!! Erneut ist es Trianni, der den Ball versenkt, nachdem Essingens Schlussmann zunächst einen Versuch von Luca Plattenhardt abwehrt.

67. Minute Stürmerfoul im Strafraum gegen Founes: der SSV hat den Ball. Piu lässt sich Zeit beim Abstoß.

67. Minute Eckball für Essingen...

65. Minute Toller langer Ball von Staiger auf Founes. Der schießt aus 25 Metern, der Ball geht einen Meter am Tor vorbei.

64. Minute Der neue Meixner direkt in Aktion: Leitet einen Ball im Strafraum gefällig auf Kasiar weiter. Der trifft nicht richtig.

Wechsel beim SSV Reutlingen

63. Minute Meixner ist beim SSV neu auf dem Platz. Es geht Riccardo Gorgoglione.

61. Minute Auch ein Eckball von Gorgoglione findet keinen Mitspieler. Essingen lässt sich im Spielaufbau weiter viel Zeit. Den SSV stört das sicher nicht.

59. Minute Der SSV versucht es über Gorgoglione und Plattenhardt, die über sich über die rechte Seite nach vorne spielen. Ein Verteidiger klärt jedoch ins Seitenaus.

57. Minute Wenig Aktionen nahe der Tore. Essingen schiebt den Ball im Mittelfeld umher.

55. Minute Das Spiel beruhigt sich. Der SSV versucht es mit Kontern.

52. Minute Aussetzer von Ilic, der einen Ball ohne Druck zu Essingen spielt. Der Schuss des Angreifers geht nur knapp am kurzen Pfosten vorbei.

50. Minute Der SSV ist jetzt bissig in den Zweikämpfen, wirkt hinten stabil.

48. Minute Über Plattenhardt geht es nach vorne. Er spielt ins Zentrum auf Trianni, der versucht es aus 15 Metern wieder. Diesmal fliegt der Ball übers Tor. ABER: Der SSV ist am Drücker!

46. Minute Der SSV wirkt motiviert. Ein Freistoß, den Gorgoglione als Flanke bringt, findet Founes, der Kopfball wird aber geblockt.

46. Minute Das Spiel läuft wieder.

Halbzeitpause Fast ein bisschen schade für die Mannschaft von Trainer Maik Stingel, dass jetzt Pause ist. In den letzten Minuten kamen seine Schützlinge richtig in Fahrt und erarbeiteten sich Möglichkeiten über die Außenbahn. Das führte dieses Jahr schon häufiger zu gefährlichen Möglichkeiten. Spannend wird es sein, ob Essingen das kraftaufwändige Pressing in der zweiten Hälfte aufrechterhalten kann und wie der SSV die entstehenden Räume nutzt. Schnelle Spieler sind gefragt...

45. Minute+3 Pause!

Tor für den SSV Reutlingen

45. Minute Traumtor von Reutlingens Mattia Trianni. Der Angreifer dribbelt sich durch den Strafraum und schießt. Der Ball fliegt unhaltbar in den Winkel!

44. Minute Staiger zieht von ganz hinten bis zur Grundlinie durch, bekommt den Ball von Plattenhardt und flankt. Wieder kein Abnehmer da...

43. Minute Nächste Flanke von Deininger nach feiner Seitenverlagerung des SSV. Diesmal findet sie keinen Abnehmer. Reutlingen ist jetzt deutlich besser im Spiel.

39. Minute Ole Deininger bringt einen Essinger im eigenen Strafraum mit einer Grätsche von hinten zu Fall. Der Schiedsrichter pfeift nicht. Wahnsinns Aktion! Wichtig!

38. Minute Eine scharfe Flanke von Gorgoglione findet Kasiar im Zentrum nicht. Der Verteidiger kommt gerade noch dazwischen.

35. Minute Nächster gefährlicher Angriff von Essingen über Melo. Der Schuss geht aber wieder drüber.

Tor für den SSV Reutlingen

32. Minute Deininger setzt sich über rechts durch und flankt. Im Zentrum verwandelt Gorgoglione ins kurze Eck!

29. Minute Deininger klärt im Strafraum in letzter Sekunde. Der Stürmer war zum Abschluss bereit.

28. Minute Das sonst so starke SSV-Kombinationsspiel über die Flügel findet bisher nicht statt. Deininger wirkt unsicher. Plattenhardt bekommt keine Bälle.

27. Minute Trianni versucht es aus 20 Metern. Leider nicht präzise genug.

26. Minute Den hohen Ball hat Piu sicher.

25. Minute Fataler Fehlpass von Krajinovic im Mittelfeld. Ilic muss zum taktischen Foul greifen und sieht Gelb. Freistoß für Essingen.

23. Minute Essingen attackiert früh. Der SSV kommt damit nicht klar. Zu viele Bälle gehen im Spielaufbau verloren. Die freien Räume im Mittelfeld bleiben ungenutzt.

21. Minute Großchance für Essingen. Nach einer Ecke kommt Wiedmann im Strafraum an den Ball und schießt nur knapp über die Latte.

18. Minute Nächster guter SSV-Angriff. Kasiar schießt, Essingens Schlussmann pariert.

Tor für den SSV Reutlingen

16. Minute Erster vielversprechender Angriff des SSV Reutlingen führt zum Tor. Trianni zieht nach Vorlage von Founes aus 18 Metern ab und trifft platziert ins untere Eck.

15. Minute Essingen spielt um den REutlinger Strafraum, wie ihnen lieb ist. Der SSV wirkt fahrig, bekommt keinen Zuriff.

13. Minute Der SSV tut sich schwer. Kommt im Mittelfeld nicht in die Zweikämpfe, verliert im Aufbauspiel immer wieder die Bälle. Vom starken Kombinationsspiel aus der Begegnung gegen Ravensburg ist momentan nichts zu sehen.

Tor für Essingen

10. Minute Herber Rückschlag. Essingens Dean Melo erzielt nach einem feinen Angriff die Führung für Essingen.

Wechsel beim SSV Reutlingen

7. Minute Neu im Spiel beim SSV: Ole Deininger. Für Schiffel geht es nicht weiter...

7. Minute Das Geburtstagskind wird an der Seitenlinie behandelt. Er muss raus.

6. Minute Ganz bitter: Tom Schiffel liegt auf dem Boden und krümmt sich vor Schmerzen. Ein Gegner war nicht beteiligt.

4. Minute Erster gefährlicher Abschluss per Kopf von Essingen. Der Ball fliegt über das Tor von Piu hinweg.

3. Minute Eckball für Essingen, nachdem Ilic klärt.

3. Minute Beide Teams tasten sich ab. Wechselnder Ballbesitz beider Mannschaften im Mittelfeld.

1. Minute Essingen stößt an. Der Ball rollt im Stadion an der Kreuzeiche! Ein ganz besonderes Spiel ist es für Tom Schiffel, der seinen 28. Geburtstag feiert.

Die Aufstellungen

Personal Beim SSV kristallisierte sich zuletzt eine Stamm-Formation heraus, die in puncto Eingespieltheit den nächsten Entwicklungsschritt gemacht hat, wie die Partie gegen die in den Spielen zuvor stark auftrumpfenden Ravensburger zeigte. »Diese Spieler haben derzeit die Nase vorne«, erklärt Stingel. Im Angriff könnte demnächst der zuletzt kränkelnde Onesi Kuengienda wieder eine Option sein. Gegen Ravensburg bildeten zunächst Mattia Trianni und Roman Kasiar die Doppel-Spitze, blieben aber trotz Chancen ohne Torerfolg.

Der Gegner »Essingen verfügt über eine sehr ausgeglichene, sehr solide Mannschaft«, sagt Trainer Maik Stingel. In den Reihen des Aufsteigers stehen mit Torhüter Jerome Weisheit und Innenverteidiger Lennart Ruther zwei ehemalige SSV-Kicker. Die Ostälbler haben einen steilen Aufstieg hinter sich. 2005 gelang der Sprung in die Bezirksliga, 2008 ging es in die Landesliga hoch. Zuletzt war der TSV Essingen neun Jahre in der Verbandsliga unterwegs. Auffallend bei der Mannschaft von Trainer Simon Köpf, der einst für den VfR Aalen und die Stuttgarter Kickers am Ball war: Sie hat in vier Heimspielen nur einen Punkt geholt, in vier Auswärts-Begegnungen aber stattliche zehn Zähler eingeheimst. Zu Hause pfui, auswärts hui. Ob das auch beim SSV so bleibt?

Ausgangslage Nach acht Spieltagen liegt der SSV Reutlingen mit zehn Punkten auf dem elften Platz der Fußball-Oberliga. Der Viertletzte hat nur drei Punkte weniger, der Siebte lediglich zwei Zähler mehr auf dem Konto. Das heutige Heimspiel (15.30 Uhr) im Stadion an der Kreuzeiche gegen den TSV Essingen könnte ein erster wichtiger Hinweis darauf sein, in welche Richtung es für die Mannschaft von Trainer Maik Stingel geht.