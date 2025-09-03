Toth trifft beim 1:0-Sieg des SSV Reutlingen in Denzlingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

DENZLINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer gewannen am Mittwochabend beim FC Denzlingen mit 1:0 (1:0), mussten aber eine bittere Pille schlucken: Torhüter Marcel Binanzer zog sich einen Schlüsselbeinbruch zu und fällt für den Rest des Jahres aus. »Jetzt haben wir zum zweiten Mal in Folge gewonnen, aber beide Siege waren teuer erkauft«, stöhnte SSV-Trainer Alexander Strehmel. Am Samstag, beim 3:2 gegen die TSG Backnang, wurde Leander Vochatzer mit der Roten Karte bedacht. Gestern kam das Urteil: Zwei Spiele Sperre. Nun gab's mit der schweren Verletzung von Binanzer den nächsten Rückschlag. Positiv: Die Nullfünfer sind seit fünf Begegnungen ungeschlagen und rückten in der Tabelle auf den sechsten Platz vor.

»Wir haben vergessen, das 2:0 zu machen«

Das Tor des Tages erzielte Yannick Toth in der 16. Minute, als er nach einem vom Denzlinger Keeper Dustin Jund nach vorne abgewehrten Ball zur Stelle und mit einem platzierten Schuss erfolgreich war. "Wir haben auf einem extrem schwer bespielbaren Platz die ersten 25 Minuten eindeutig bestimmt", lobte Strehmel seine Elf. Bis zur Halbzeit ließen die Reutlinger den Gastgeber überhaupt nicht zur Entfaltung kommen. Einziges Manko: Wieder einmal versemmelte der SSV einige Chancen. "Wir hätten das zweite Tor nachlegen müssen", berichtete der Sportliche Leiter Christian Grießer, der unmittelbar nach dem Schlusspfiff Binanzer in sein Auto setzte und ihn in die Tübinger Uni-Klinik brachte. »Wir haben vergessen, das 2:0 zu machen«, formulierte auch Strehmel.

Nach dem Seitenwechsel hatte der SSV das Geschehen bis zur 60. Minute weiterhin im Griff. Dann versuchte es der Aufsteiger FC Denzlingen zunehmend mit der Brechstange, agierte vorwiegend mit langen Bällen und kam in der Schlussphase zu einigen Gelegenheiten. Einmal rettete Innenverteidiger Jonas Vogler, einmal der eingewechselte Außenverteidiger Philipp Majewski auf der Torlinie.

Strehmel setzte in Denzlingen, wie bereits gegen Backnang, auf ein 4:4:2-System. Für Vochatzer rückte Nedim Pepic in der Startformation auf die linke Außenbahn. Von den Reutlinger Youngstern durfte Johannes Wally in der sechsten Partie zum sechsten Mal von Beginn an ran. Tom Ruzicka und Noah Maurer, der zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Feld stand, wurden eingewechselt. Maxim Schmalz, der gegen Backnang mit einem fulminanten Tor für Aufsehen sorgte, fehlte in der 14.000-Einwohner-Gemeinde Denzlingen aus beruflichen Gründen. Am Samstag (15.30 Uhr) muss der SSV erneut auswärts ran - in Ravensburg. (GEA)