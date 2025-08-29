SSV-Trainer Alexander Strehmel über Statistik seiner Reutlinger »schockiert«

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Diese Statistik stößt Defensiv-Spezialist Alexander Strehmel übel auf: In den bisher absolvierten Spielen der Oberliga lassen seine Fußballer die zweitmeisten Großchancen aller Mannschaften zu. Das kratzt an der Ehre des 57-Jährigen, der als ehemaliger Profifußballer in der Verteidigung auf dem Platz stand. »Ich war selbst schockiert. Das ist ja der Wahnsinn«, sagt er im Gespräch mit dem GEA nach seiner Analyse, in der die bisherigen Probleme des SSV Reutlingen mit Zahlen untermauert werden sollten.

Ein Schock ist diese Erkenntnis vor allem deshalb, weil Strehmel immer und immer wieder betont, dass sein Team über eine stabile Defensive kommen soll – doch trotz aller Bemühungen gelang dies zuletzt offensichtlich nicht. »Es liegt aber nicht nur an der Abwehr«, betont er. Die gesamte Mannschaft sei zu unkonzentriert bei der Sache. »Letztes Jahr, als uns der Arsch auf Grundeis ging, da haben wir zusammen gestanden und gemeinsam gekämpft. Wir können es ja. Aber zurzeit ist es sorglos.«

»Die Mannschaften hauen gegen uns einfach die Bälle rein«

Ebenfalls Teil der Problematik: »Wir lassen die zweitmeisten Flanken der Liga zu. Die Mannschaften hauen gegen uns einfach die Bälle rein. Das darf nicht sein«, poltert Strehmel. »Wir müssen lange Bälle besser verteidigen, das ist Fakt. Die Gegner kommen viel zu leicht zu Chancen.«

Häufig liegt der Ursprung der Defensivprobleme des SSV Reutlingen aber schon deutlich vor den gefährlichen Aktionen selbst, im eigenen Ballbesitz. Am vergangenen Wochenende beim 0:0 in Oberachern tat sich die Truppe im Spielaufbau enorm schwer, spielte in der eigenen Hälfte Kurzpass um Kurzpass und verlor die Kugel immer wieder schnell an den Kontrahenten. »Wir müssen besser umschalten, wenn wir den Ball gewinnen«, erklärt der SSV-Coach. »Nicht immer nur in den Fuß spielen. Wir brauchen Tiefenlaufwege.«

»Bei der Chancenverwertung sind wir im Ligavergleich ganz oben dabei«

Was Strehmel meint, sind Anspielstationen in der gegnerischen Hälfte, damit die hinteren Reihen den Gegner auch mal überspielen können und nicht ständig selbst unter Druck geraten. Einer, der solche Optionen schaffen kann, ist zweifelsohne Routinier und Offensivmann Riccardo Gorgoglione, von dem der Trainer nach dem Ausfall von Jonas Meiser (der GEA berichtete) noch mehr erwartet, als zuletzt. »Er könnte die Position im Zentrum übernehmen, ich traue ihm das zu«, sagt er über den 33-Jährigen, der bereits auf zwei Ligatreffer kommt.

Aber auch eine Umstellung auf zwei Stürmer sei nach dem schwerwiegenden Ausfall eine Option. »Ich werde das auch nach den Trainingsleistungen entscheiden«, so Strehmel. Übrigens gibt es auch Statistiken, die dem ehemaligen Zweitligisten vor dem Heimspiel am Samstag (15.30 Uhr) gegen die TSG Backnang Mut machen dürften. »Bei der Chancenverwertung sind wir im Ligavergleich ganz oben dabei.« Und auch bei der Zahl der heraus gespielten Möglichkeiten liege der SSV im vorderen Drittel.

»Da muss unsere Absicherung besser sein«

Gegen Backnang erwartet der Kommandogeber eine knifflige Aufgabe. Denn die TSG sei eine »spielstarke« Mannschaft. Im Repertoire sind auch genau die langen Pässe, mit denen die Nullfünfer ihre Probleme haben. »Da muss unsere Absicherung besser sein. Wir werden darauf ein Augenmerk legen«, versichert Strehmel, der auf den ersten Erfolg im fünften Ligaspiel hofft. (GEA)