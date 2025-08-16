SSV Reutlingen verspielt Sieg gegen den 1. CfR Pforzheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen trennt sich im ersten Heimspiel der Oberliga-Saison mit 1:1 (0:0) vom 1. CfR Pforzheim. Freuen konnten sich die Fußballer von Trainer Alexander Strehmel über den Punkt allerdings kaum. Denn bereits zum vierten Mal in Folge gelang es dem Team nicht, eine Führung über die Zeit zu bringen. Am Samstagnachmittag war es besonders bitter, denn die Nullfünfer schossen das 1:0 erst in der 81. Minute.

Die 970 Zuschauer im Stadion an der Kreuzeiche bekamen in den ersten 45 Minuten erst mal fußballerische Magerkost serviert. Beide Teams versuchten, die Pressing-Reihen des Gegners wieder und wieder mit langen Bällen zu überspielen, was allerdings selten klappte. Sage und schreibe eine Torchance auf jeder Seite gab es zu sehen. In der 17. Minute spielten sich Leander Vochatzer und Jonas Meiser den Ball mehrfach hin und her, ehe Vochatzer schoss – da war es aber schon zu spät. Der Pforzheimer Verteidiger blockte, Marlon Gangloff setzte nach. Sein Versuch jedoch ging deutlich drüber. Tim Schwaiger, ehemaliger Kicker des SSV, prüfte zehn Minuten später Marcel Binanzer mit einem satten Schuss aus 20 Metern. Reutlingens Torwart war zur Stelle.

Reutlingen deutlich verbessert

Zu Beginn des zweiten Durchgangs zeigte Reutlingen sich offensiv deutlich verbessert. Erst verfehlte ein Schuss von Mittelfeldmann Nedim Pepic den Winkel knapp (46.), dann zog Meiser drüber (51.) und zu guter Letzt ging ein Distanz-Kracher von Luca Plattenhardt neben das gegnerische Gehäuse (53.). Nach der Reutlinger Druckphase übernahmen die Gäste wieder die Kontrolle, waren aber nicht zwingend genug und so durfte der SSV in der 81. Minute jubeln. Meiser dribbelte sich über außen sensationell durch, spielte in den Strafraum auf Vochatzer. Der leitete direkt auf Stürmer Tom Ruzicka weiter, der den Ball unhaltbar versenkte.

Doch Pforzheim schlug zurück, weil die Heimelf zu fahrlässig verteidigte. Nach einer Ballstafette traf Cemal Durmus (87.) zum späten Ausgleich. Reutlingen steht damit bei zwei Punkten aus drei Liga-Partien. (GEA)