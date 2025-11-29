SSV Reutlingen verliert letztes Spiel vor der Winterpause

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen verabschieden sich mit einer Niederlage in die Winterpause. Gegen Türkspor Neckarsulm kommt die Mannschaft von Marvin Petzschner nicht über ein 2:3 (0:0) hinaus. Damit verbucht das Team unter dem Interimstrainer einen Sieg, ein Unentschieden sowie eine Niederlage und rutscht in der Tabelle auf den drittletzten Platz ab.

Als »wildes Spiel« bezeichnete Gäste-Trainer Julian Grupp die 90 Minuten. Es ging hin und her. Zweimal führten die Gäste aus Neckarsulm, zweimal jedoch brachte Doppeltorschütze Willie Sauerborn (59./Handelfmeter und 86.) den SSV vor 800 Zuschauern zurück - doch am Ende reichte es nicht. Bei zwei Gegentreffern sah Reutlingens Schlussmann Dominik Hozlinger nicht gut aus. Das Tor zum zwischenzeitlichen 1:2 war besonders bitter. Einen vermeintlich harmlosen Schuss von Fabio Lettieri (80.), der in der 90. Minute auch das Siegtor erzielte, kullerte ihm irgendwie zwischen den Beinen durch und über die Linie.

Insgesamt kamen die Nullfünfer am Samstagnachmittag spielerisch nicht an ihre starken Auftritte der vergangenen zwei Partien heran. Petzschner betonte aber, dass seine stark ersatzgeschwächte Mannschaft mit den Kräften auch ziemlich am Ende sei. (GEA)