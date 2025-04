SSV Reutlingen verliert 2:3 gegen Gmünd

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Und wieder war es nichts. Der SSV Reutlingen unterliegt gegen Normannia Gmünd mit 2:3 (1:2) und muss die dritte Niederlage innerhalb von sieben Tagen hinnehmen. Die Oberliga-Fußballer stecken damit wieder mitten im Abstiegskampf. Das Team von Trainer Alexander Strehmel legt nach einem verunsicherten Auftritt mit zu einfachen Fehlern in der ersten Halbzeit einen starken zweiten Durchgang hin, belohnt sich aber nicht. In der Tabelle rutschen die Nullfünfer auf den 13. Platz ab.

Die Kicker von der Kreuzeiche erwischten einen Traumstart. Bereits nach fünf Minuten brachte Daniel Breuninger das Heimtram durch einen direkt geschossenen Freistoß aus spitzem Winkel in Führung. Die Reaktion der Gmünder ließ aber nicht lange auf sich warten. Nico Molinari dribbelte sich zu einfach durch, umkurvte SSV-Keeper Marcel Binanzer und schob zum Ausgleich ein (14.). Sein Bruder Luca Molinari verwandelte einen Foulelfmeter (26.), nachdem Carson Hodgson seinen Gegenspieler im Strafraum ungeschickt traf. Symptomatisch für die verunsicherten Reutlinger war die Chance von Riccardo Gorgoglione, der kurz vor der Halbzeit alleine aufs Tor zulief, seinen Versuch aber an den Pfosten setzte. Ansonsten spielte das Team von Trainer Alexander Strehmel teilweise zu hektisch und leistete sich einfach Ballverluste.

Joker Tom Ruzicka trifft direkt

Für die zweiten 45 Minuten kam Stürmer Tom Ruzicka - eine geniale Idee. Nur eine Minute nach dem Wiederanpfiff traf der 19-Jährige nach einem feinen Pass von Gorgoglione zum 2:2. In Folge spielte sich Reutlingen in einen kleinen Rausch. Fast alles, was im ersten Durchgang nicht funktioniert hatte, klappte. Vorne kamen die Fußballer zu zahlreichen guten Chancen, die aber nicht genutzt wurden. Ein vermeintliches Kopfballtor von Yannick Toth (63.) nach einem Freistoß wurde nicht gegeben, was für Fragezeichen bei den Spielern und Strehmel sorgte. Und so kam es, wie es kommen musste: In der 89. Minute zog Valerio Avigliano aus 20 Metern ab. Der Ball schlug unter der Latte ein. Die Partie war gelaufen. (GEA)