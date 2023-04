SSV Reutlingen verliert 0:1 gegen den 1. Göppinger SV

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. nach drei ungeschlagenen Spielen in Folge hat der SSV Reutlingen in der Fußball-Oberliga erstmals wieder eine Niederlage kassiert. Gegen den 1. Göppinger SV verlor das Team von Trainer Maik Stingel mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Max-Julian Hözli mit einem platzierten Weitschuss in der 42. Spielminute. Der SSV zeigte eine engagierte Leistung und war dem Tabellen-Fünften ebenbürtig. Doch in der Offensive fehlte den Reutlingern das letzte Quäntchen Zielstrebigkeit. Die größte Chance hatte Riccardo Gorgoglione kurz nach der Pause, aber sein Versuch landete am Pfosten. In der Folge lief der SSV immer wieder an, kam aber gegen die Göppinger Defensive nur selten zum Abschluss.

Der SSV steht vor den Wochen der Wahrheit im Kampf um den Klassenverbleib. Am heutigen Samstag (15.30 Uhr) ist der Tabellenfünfte 1. Göppinger SV im Kreuzeiche-Stadion zu Gast. Bereits am Mittwoch, 26. April (18.30 Uhr), geht’s weiter, wenn die Mannen um Kapitän Pierre Eiberger beim Siebten FC 08 Villingen antreten müssen. Abgeschlossen wird die Englische Woche mit dem Reutlinger Gastspiel am Sonntag, 30. April (14 Uhr), bei der Zweitplatzierten SG Sonnenhof Großaspach. Dann dürfen die Reutlinger einige Tage durchatmen, ehe sich am Samstag, 6. Mai (15.30 Uhr), der souveräne Spitzenreiter Stuttgarter Kickers an der Kreuzeiche vorstellt.

Schlusspfiff Der SSV Reutlingen verliert mit 0:1 gegen den 1. Göppinger SV.

90. Minute Der SSV versucht es mit der Brechstange. Aber es ist kein Durchkommen.

88. Minute Im Gegenzug kommt Mayer nach einem Chipball nur noch mit der Fußspitze an den Ball.

87. Minute Das muss das 0:2 sein! Schraml läuft allein aufs Tor zu, schiebt den Ball aber vorbei.

86. Minute Im Gegenzug rettet SSV-Keeper Piu gleich zweimal in allerhöchster Not.

85. Minute Da war mehr drin für die Gastgeber. Mayer scheitert erst mit einem Freistoß aus 18 Metern und dann auch mit dem Nachschuss an der Mauer

81. Minute Wechsel beim SSV: Jovan Djermanovic kommt für Gorgoglione.

78. Minute Und wieder der SSV! Eiberger versucht es nach einer Ecke mit einer mutigen Direktabnahme. Leicht verzogen.

76. Minute Nach mehr als 25 Minuten endlich Mal wieder ein Schuss eines Reutlingers. Bei Lübkes Versuch hat nicht viel gefehlt.

75. Minute Bis in die Nähe des Strafraums zeigt der SSV schöne Kombinationen, aber dann gibt's bisher kein Durchkommen.

69. Minute Wechsel beim SSV: Founes und Vladan Djermanovic kommen für Kuengienda und Meixner.

66. Minute Erster Abschluss von Göppingen in Durchgang zwei. Aber der Weitschuss von Schraml geht dann doch deutlich drüber.

64. Minute Der große Druck des SSV hat nachgelassen. Das Spiel ist zerfahrener geworden.

56. Minute Der SSV zieht hier fast schon ein Powerplay auf. Göppingen kann sich kaum befreien.

49. Minute Wieder der SSV! Lennerth kommt plötzlich im Strafraum frei zum Schuss, verzieht aber kräftig.

Chance für den SSV

46. Minute Pech für den SSV! Ein abgefälschter Schuss von Gorgoglione landet am Pfosten.

46. Minute Weiter gehts mit einem Wechsel beim SSV: Staiger kommt für Cabraja.

Halbzeit Der SSV geht mit einem 0:1 in die Pause - nicht unbedingt verdient. Göppingen zeigt zwar die bessere Spielanlage, der SSV ist aber ebenbürtig. Hinten haben die Reutlinger wenig zugelassen, aber vorne fehlt das letzte Quäntchen Zielstrebigkeit.

42. Minute Der SSV antwortet auf den Rückschlag mit einer gefährlichen Offensivaktion! Göppingens Torwart Schleicher gewinnt in höchster Not ein eins-gegen-eins-Duell gegen Mayer.

Tor für Göppingen

41. Minute Das Gegentor kommt aus dem Nichts! Hölzlis platzierten, flacher Weitschuss schlägt am rechten Pfosten ein. Piu kommt nicht mehr ran.

35. Minute Mal wieder eine schöne Offensivaktion der Gastgeber. Mayer behauptet den Ball im Strafraum gegen mehrere Gegner und legt per Hacke ab auf Kuengienda. Der wird zur Ecke geblockt. Die bringt wieder nichts ein.

Chance für Göppingen

33. Minute Dusel für Reutlingen! Mutlu tauch plötzlich völlig frei vor Torwart Piu auf, trifft aber aus kurzer Distanz und leicht spitzem Winkel nur den Außenpfosten.

31. Minute Gefährliche Freistoßvariante von Göppingen! Nach einem Chipball legt der Ex-Reutlinger Milisic im Fünfer quer, wo Sreinbrenner nur das Außennetz trifft.

27. Minute Diskussionsbedarf bei den Göppinger mit dem Schiedsrichter. Sie wollen an der Mittellinie ein Foul von SSV-Captain Eiberger gesehen haben. Doch Hafes Gerspacher bleibt bei seiner Entscheidung, das Spiel weiterlaufen zu lassen.

22. Minute Reutlingen kontert stark! Schiffel bricht auf der linken Außenbahn durch und wird kurz vor der Grundlinie unsanft von den Beinen geholt. SSV-Kapitän Eiberger bringt den Ball scharf vor das Tor, wo Göppingen aber zur Ecke klären kann. Diese bringt nichts ein.

20. Minute Hözli bliebt mit seinem Freistoß an der Reutlinger Mauer hängen.

18. Minute Die Gäste aus Göppingen zeigen in der Anfangsphase in einem ausgeglichenen Spiel die etwas reifere Spielanlage. Der SSV rennt oft nur hinterher. Und leisten sich jetzt ein Foul etwa 20 Meter vor dem eigenen Tor.

14. Minute Kuriose Aktion im Reutlinger Strafraum. Cabraja rutscht beim Klärungsgsversuch einer Flanke leicht weg, köpft den Ball dann aber auf Höhe der Grasnarbe aus der Gefahrenzone.

9. Minute Nach zwei starken Offensivaktionen gleich zu Beginn hat sich das Geschehen etwas beruhigt. Beide Teams haben seitdem Probleme im Spielaufbau.

Chance für den SSV Reutlingen

3. Minute Der SSV antwortet prompt! Eine schöne Flanke von Schiffel köpft Gorgoglione aus zehn Metern aufs Tor - aber ohne den nörtigen Druck.

Chance für Göppingen

2. Minute Das war knapp! Göppingens Hölzli verpasst eine Hereingabe im Strafraum nur um einen Schritt.

Aufstellung SSV-Trainer Stingel ändert die Startformation im Vergleich zum 1:1 in Rieslasingen-Arlen auf vier Positionen: Glaser, Schiffel, Meixner und Kuengienda für Staiger, Gaiser, Lennerth und Jovan Djermanovic.

Bilanz Duelle zwischen dem SSV und Göppingen sind meist eine klare Angelegenheit für eins der beiden Teams. Zuletzt setzte sich der SSV mit 4:1 und 4:2 durch. Zuvor gewann der SV mit 4:1 und 5:0. Insgesamt sieht die Bilanz der Reutlinger gegen den heutigen Kontrahenten nicht gut aus: Fünf Siege und sechs Unentschieden stehen zehn Niederlagen in Pflichtspielen gegenüber.

Personal Zuletzt in Rielasingen nahm SSV-Trainer Maik Stingel gegenüber der Partie in Neckarsulm (1:1) fünf Änderungen in der Startformation vor. »Gegen Göppingen dürfte es drei oder vier Neue in der Startelf geben«, kündigt der seit Januar auf der Kommandobrücke stehende A-Lizenz-Inhaber an. Die Routiniers Denis Lübke und Tom Schiffel haben sich in dieser Woche im Training einsatzbereit zurückgemeldet und dürfen heute von Beginn an ran. Auch Onesi Kuengienda, der in Rielasingen in der 67. Minute eingewechselt wurde, ist ein Kandidat für die Startelf. Schließlich gibt es noch einen Luca Meixner. Der 21-Jährige habe »brutal viel Qualität« und sei »ein Zweikampfmonster«, urteilt Stingel über den Mittelfeldspieler. Meixner stand zehn Spiele in Folge in der Startelf, ehe ihn eine Verletzung und danach eine Krankheit stoppte. Nicht zur Verfügung steht lediglich Marco Gaiser, der in Rielasingen wegen eines Muskelfaserrisses bereits nach 15 Minuten vom Feld musste und nun zwei Wochen ausfällt. »Wir haben einen Super-Kader«, stellt Stingel fest.

Ausgangslage Obwohl der SSV Reutlingen in den zurückliegenden drei Begegnungen in der Fußball-Oberliga ungeschlagen geblieben ist und fünf Punkte auf die Habenseite brachten, rutschten das Team zuletzt in der Tabelle vom zehnten auf den elften Platz ab. Der SSV tritt auf der Stelle, obwohl er punktet. Die Gründe: Die Mitkonkurrenten im Abstiegskampf trumpften zuletzt mächtig auf. Der heutige Gegner im Kreuzeiche-Stadion (15.30 Uhr) gehört nicht dazu. Der 1. Göppinger SV steht auf Platz fünf und ist sogar schon seit fünf Spielen in Folge ungeschlagen. Der SSV sollte auch gegen den nominell stärkeren Kontrahenten punkten, um den Klassenverbleib zu sichern. (GEA)