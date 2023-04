SSV Reutlingen verlängert Spielerverträge mit Staiger und Founes

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Nils Staiger geht mit der Vertragsverlängerung in sein fünftes Jahr beim SSV Reutlingen. Der gebürtige Waiblinger wechselte im Sommer 2019 vom 1. Göppinger Sportverein an die Kreuzeiche. Das Fußballspielen begann der 24-Jährige beim FSV Waiblingen, ehe er im Alter von zehn Jahren zum VfB Stuttgart wechselte. Bis zur U16 spielte Staiger beim VfB und ging dann zum VfR Aalen. Nach zwei Jahren in der EnBW-Oberliga für die Aalener folgte der Wechsel zum Göppinger SV in den Herrenbereich. Nach zwei Jahren beim GSV ging es für Staiger dann an die Kreuzeiche.

Aktivposten Staiger

Staiger ist eine feste Größe in der SSV-Defensive und Dauerläufer der 05er. Der Verteidiger absolvierte bisher alle 27 Partien in der laufenden Oberligasaison von Beginn an und spielte immer durch. So kommt Staiger auf sagenhafte 2.427 Minuten Spielzeit in der Saison 2022/23. Hinzu kommen 180 Minuten aus den beiden Pokalpartien zu Beginn der Saison.

Staiger überzeugt aber nicht nur als Dauerbrenner. Der 1,87 m große Verteidiger ist zweikampfstark und besticht durch seine Schnelligkeit. »Nils ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Das hat er oft genug unter Beweis gestellt. Für unsere Pläne spielt er eine wichtige Rolle, weshalb wir glücklich sind, ihn mindestens ein weiteres Jahr bei uns zu haben«, erklärt Sportvorstand Christian Grießer. Auch abseits des Platzes ist er eine feste Größe. Wie er im Kabinentalk mit Arbnor Nuraj verriet, ist der 24-Jährige als Kabinen-DJ für die Musik zuständig. »Ich fühle mich beim SSV sehr wohl. Wir sind auf dem richtigen Weg und ich freue mich weiter Teil dieser Mannschaft zu sein«, so Staiger.

Eigengewächs bleibt dem SSV erhalten

Mit Kevin Founes haben die 05er das nächste Eigengewächs binden können. Der gebürtige Chemnitzer wechselte in der D-Jugend zum SSV, durchlief alle Jugendmannschaften und sicherte sich im vergangenen Jahr die Meisterschaft in der A-Junioren EnBW-Oberliga und den damit verbundenen Aufstieg in die U19-Junioren Bundesliga. In der Hinrunde kam der 19-Jährige noch zu wenig Einsätzen. Bedingt durch den Ausfall des rotgesperrten Pierre Eiberger, rotierte der defensive Mittelfeldspieler in die Mannschaft und überzeugte auf Anhieb. Beim Spiel gegen den FSV Hollenbach assistierte Founes per Flanke Riccardo Gorgoglione zum zwischenzeitlichen 1:0. Beim 1:1-Unentschieden gegen die Sport-Union Neckarsulm traf Founes gar zum 1:0 selbst. »Wir sind mit Kevins Entwicklung sehr zufrieden. Er arbeitet akribisch, zeigt sein Potenzial und wird von Woche zu Woche konstanter«, sagt Grießer.

Founes größte Stärke ist seine defensive Stabilität und Zweikampfführung. Mit seinen 1,85 m ist der Linksfuß auch beim Kopfballspiel stark und stellte zu Beginn der Rückrunde auch sein Spielverständnis unter Beweis. »Der Verein bedeutet mir sehr viel. Ich bin schon sehr lange beim SSV und möchte hier meine nächsten Entwicklungsschritte gehen. Dafür sehe ich an der Kreuzeiche die besten Bedingungen«, erklärt Founes seine Vertragsverlängerung. Neben dem Fußball absolviert Founes ein Lehramtsstudium in Tübingen. (pm)