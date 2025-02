SSV Reutlingen zeigt »katastrophale« und »beschämende« Leistung

Bitte aktivieren Sie Javascript

EMPFINGEN. Auch einen Tag nach dem Regio-Cup der SG Empfingen brodelte es in SSV-Trainer Alexander Strehmel. »Es war katastrophal, es war beschämend. Wir haben keine Einstellung gehabt«, schimpfte der Kommandogeber der Reutlinger Oberliga-Fußballer nach zwei Niederlagen in zwei Testspielen. Zunächst unterlag sein Team dem Verbandsligisten FC Holzhausen mit 0:2 (0:2). Zur Krönung gab es gegen Landesligist Empfingen dann auch noch ein 0:1 (0:1). »Das wird Konsequenzen haben«, kündigte Strehmel an. »Wenn die Jungs meinen, sie können nicht laufen, dann werden sie im Training sehen, was richtig laufen bedeutet.«

Durch die Bank stellte der 56-Jährige seinen Mannen ein negatives Zeugnis aus – mit einer Ausnahme: Torwart Dominik Hozlinger. »Er war der Einzige, der Normalform hatte«, sagte der ehemalige Bundesliga-Profi über den Ersatz für den erkrankten Marcel Binanzer. Generell war die Ausfallliste lang. Auch Jonah Adrovic und Jonas Vogler fehlten beispielsweise. Gegen Holzhausen musste zu allem Überfluss auch noch der regionalliga-erfahrene Zugang Leander Vochatzer nach 20 Minuten mit Rot vom Feld. »Er hat dem Gegenspieler etwas Böses zugerufen«, erklärte Strehmel. »Man hat es deutlich gehört. Das darf er nicht machen. Das geht nicht.« Später humpelte Tom Schiffel vom Rasen. »Im zweiten Spiel gegen Empfingen hatten wir gerade noch drei Spieler auf der Bank.«

Nächster VfL-Kantersieg Nach dem 9:3-Sieg am Donnerstag beim Testspielauftakt gegen den Bezirksligisten SG Reutlingen hat der Verbandsligist VfL Pfullingen nur zwei Tage später den nächsten Kantersieg eingefahren. Gegen den Landesliga-Spitzenreiter FC Rottenburg setzten sich die Echazstädter am Samstag mit 5:1 (3:0) durch. VfL-Flügelspieler Aris Dargulin erzielte einen Doppelpack. »Für den zweiten Test war das ein sehr guter Auftritt der gesamten Mannschaft«, befand ein zufriedener Pfullinger Trainer Jörg Kluge nach der Partie. (GEA)

Besonders das Verhalten gegen den Ball missfiel dem Coach der Nullfünfer. Nach vorne sah er in Summe immerhin einige Chancen, leider aber keinen Treffer in den beiden Matches. Daran konnte auch Top-Transfer Konstantinos Markopoulos, bester Oberliga-Torjäger der Vorsaison, nichts ändern. Zwar hatte der Grieche einige Chancen, anders als im ersten Testspiel jedoch nicht das nötige Glück auf seiner Seite.

Die zwei Niederlagen waren doppelt so viele, wie der SSV Reutlingen in der Oberliga seit dem Amtsantritt von Strehmel in acht Spielen überhaupt kassiert hatte. Sicher auch deshalb war der Trainer extrem bedient. (GEA)