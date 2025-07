SSV Reutlingen will Gewinner-Kultur in die Kabine reinbringen

Peilt am Dienstag mit seiner Mannschaft einen Pokalsieg beim SV Zimmern an: SSV-Trainer Alexander Strehmel.

REUTLINGEN. Das Pokalspiel vor Augen, den Punktspielstart im Hinterkopf: SSV-Trainer Alexander Strehmel möchte mit seinem Team an diesem Dienstag (18.30 Uhr) die Zweitrunden-Hürde im WFV-Pokal überspringen, hat aber zwischenzeitlich schon zwei Mal den Fußball-Oberliga-Rivalen FC 08 Villingen beobachtet. In Villingen läuten die Reutlinger Oberliga-Fußballer am Freitag (19 Uhr) die Saison 2025/26 im baden-württembergischen Oberhaus ein.

»Ich werde mich mit meinen Führungsspielern unterhalten. Wir müssen eine Gewinner-Kultur in die Kabine reinbringen«, formuliert Strehmel, der mit den Leistungen seines Teams in den zurückliegenden Test- und Pokalspielen nicht zufrieden war. Seine Schützlinge müssten wieder mit mehr Körperspannung in die Begegnungen gehen. In Zimmern, wo der SSV in der Saison 2013/14 schon einmal eine WFV-Pokal-Partie verloren hat (mit 0:2 nach Verlängerung) steht hinter dem Einsatz von Maxim Schmalz (gesundheitlich angeschlagen) ein Fragezeichen. (GEA)