SSV Reutlingen vor großem Sprung?

REUTLINGEN. Große Chance für die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen: Am Samstag (15 Uhr) beim 1. FC Normannia Gmünd kann die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel nicht nur ihre starke Leistung aus dem letzten Spiel bestätigen, sondern in der Tabelle einen gewaltigen Sprung hinlegen. Nach dem 3:0 gegen den FSV Bietigheim-Bissingen stehen die Nullfünfer mit zwölf Punkten auf Platz neun. Sollte gegen Gmünd (Rang 17) ein Sieg gelingen, könnte es im Idealfall bis auf Position fünf gehen.

Der Grund: Im württembergischen Oberhaus geht es im Mittelfeld wie schon im Vorjahr verdammt eng zu. Den Tabellenfünften FC Nöttingen und den Dreizehnten Karlsruher SC II trennen gerade mal drei (!) Zähler. Der Reutlinger Traditionsclub hat aktuell ein Pünktchen Rückstand auf Platz fünf. »Da sieht man, wie schnell es in jede Richtung gehen kann. Wir müssen schauen, dass wir jetzt auf den Erfolgszug aufspringen«, sagt Strehmel im Gespräch mit dem GEA.

»Jetzt sieht man, dass wir schon kicken können«

Optimistisch ist der ehemalige Bundesligaprofi, dass seine Mannschaft gegen Gmünd direkt mit diesem Vorhaben beginnt. »Klar ist, dass wir jetzt nachlegen wollen.« Nach zahlreichen Positionswechseln in den vergangenen Wochen aufgrund von Verletzungen und Sperren hat der 57-Jährige jetzt das Gefühl, »dass wir uns gerade finden«. Eine der besten Offensivleistungen der Runde habe er in der Vorwoche von seinem Team gesehen, durch den Erfolg kehre die Leichtigkeit bei seinen Fußballern zurück. »Jetzt sieht man, dass wir schon kicken können.«

Gegen Bietigheim-Bissingen schenkte der Kommandogeber einer extrem jungen Startelf sein Vertrauen. Die Truppe enttäuschte ihn nicht. Gut möglich also, dass auch gegen Gmünd wieder einige Talente wie Maxim Schmalz (19), Lino Kuhn (18) oder Noah Maurer (19) auf dem Platz stehen. »Die machen mir viel Spaß«, sagt Strehmel. »Wenn die Jungs so zusammenbleiben, hat Reutlingen eine rosige Zukunft vor sich.« Für die Offensive kehrt aber jetzt ein Routinier zurück. Riccardo Gorgoglione (33) ist nach einer heftigen Grippe wieder fit und kann mitmischen.

»Es ist wichtig, dass sie da sind und die Kopfballduelle gewinnen«

Gegen den Tabellenvorletzten rechnet Strehmel mit einem unangenehmen Spiel. Er erwartet einen schlechten Platz und viele lange Bälle, schließlich sei in Gmünd zurzeit Abstiegskampf angesagt. Gewarnt hat er seine Kicker vor dem großgewachsenen Mittelstürmer Alexander Aschauer (zwei Saisontore). »Er verlängert vorne die Bälle. Mit ihm sind sie sehr gefährlich.«

Besonders gefordert seien deshalb die Innenverteidiger Jonas Vogler (28) und Sladan Puseljic (20). »Es ist wichtig, dass sie da sind und die Kopfballduelle gewinnen.« Gelingt dies, soll es »schnell und schnörkellos« nach vorne gehen. Dort muss der beste SSV-Torjäger der Vorsaison im Vergleich zur letzten Partie eine Schippe drauflegen. Gegen Bissingen vergab Konstantinos Markopoulos vier hochkarätige Chancen. Aus der Ruhe bringe ihn das nicht, ist sich der Reutlinger Trainer sicher. Der 33-Jährige ist genauso bereit wie der Rest des Teams. Für einen Sprung. (GEA)