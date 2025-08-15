SSV Reutlingen vor erstem Heimspiel unter Druck

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Anscheinend gut verstärkt, Talente mit einem Vertrag ausgestattet, hoffnungsfroh in die Vorbereitung gestartet - und was passiert dann? Die Fußballer des SSV Reutlingen legen einen Fehlstart hin. In der Punkterunde steht nach zwei Spielen ein Punkt zu Buche, im Verbandspokal-Wettbewerb muss das Team von Trainer Alexander Strehmel beim zwei Klassen tiefer in der Landesliga angesiedelten VfL Pfullingen die Segel streichen. An diesem Samstag (15.30 Uhr) bestreitet der SSV sein erstes Heimspiel gegen den Spitzenreiter 1. CfR Pforzheim. Die Nullfünfer stehen in dieser Partie im Kreuzeiche-Stadion in der Pflicht.

- Ärgernis: Die Verantwortlichen des SSV haben sich beim Verband schlau gemacht: Konstantinos Markopoulos darf gegen seinen Ex-Club Pforzheim nicht mitmischen. Er sah im Pokalspiel in Pfullingen Gelb-Rot und ist für das nächste Pflichtspiel gesperrt. Die zweite Gelbe Karte war definitiv diskussionswürdig, es nützt aber nichts: Der Torjäger fehlt.

Der Ex-Reutlinger Tim Schwaiger (links) im Duell mit dem Ex-Pforzheimer Konstantinos Markopoulos. Heute gibt es dieses Duell der ehemaligen Pforzheimer Teamkollegen nicht, weil SSV-Torjäger Markopoulos gesperrt ist. Foto: Joachim Baur Der Ex-Reutlinger Tim Schwaiger (links) im Duell mit dem Ex-Pforzheimer Konstantinos Markopoulos. Heute gibt es dieses Duell der ehemaligen Pforzheimer Teamkollegen nicht, weil SSV-Torjäger Markopoulos gesperrt ist. Foto: Joachim Baur

- Undiszipliniertheiten: Strehmel pflegt mit seinen Schützlingen ein herzliches Verhältnis. Auf dieser Amateurebene zweifellos die angebrachte Umgangsform. Aber: Undiszipliniertheiten bringen den Ex-Profi auf die Palme, machen ihn fuchsteufelswild. »Diese Undiszipliniertheiten haben zuletzt zugenommen, ähnlich wie nach der Winterpause. Die killen uns.« Für sein Team gab es in der noch jungen Saison bereits eine Rote Karte (Sladan Puseljic, fehlt noch gegen Pforzheim) und nun einen Gelb-Roten Karton. Zudem habe er, so Strehmel, vor der Partie in Pfullingen seiner Elf eingetrichtert, keine seitlichen Freistöße zuzulassen. Vergeblich. Die erste Großchance für Pfullingen entstand nach einem seitlichen Freistoß. Der SSV, so die Forderung des Kommandogebers, müsse in Zweikämpfen cleverer agieren.

- Willenskraft: Strehmel vermisst bei seinem Team »den letzten Willen, die Konsequenz in der Rückwärtsbewegung«. In den Köpfen schwirrt möglicherweise noch immer die Talfahrt von Villingen herum, als der SSV nach einer verdienten 3:0-Halbzeitführung am Ende verdient als 3:4-Verlierer vom Platz trottete. Da muss sich jeder, natürlich auch der Trainer, hinterfragen, wie so etwas passieren kann.

- Personal: Am Ende der zurückliegenden Saison holte der SSV in sechs Spielen 16 von 18 möglichen Punkten. Er habe damals häufig die gleiche Elf aufbieten können, blickt Strehmel zurück. Ergo war die Eingespieltheit vorhanden, die derzeit wegen der zahlreichen Wechsel fehlt. Luca Plattenhardt hatte sich zuletzt in die Flitterwochen verabschiedet, ist jedoch gegen Pforzheim wieder am Start. Die weiteren Ausfälle: Puseljic - gesperrt. Jonah Adrovic - wegen eines Muskelbündelrisses wohl noch drei Wochen außer Gefecht. Manuel Walz - Kreuzbandriss, Saison gelaufen.

- Zu- und Abgang: Zu Beginn dieser Woche wurde Philipp Majewski unter Vertrag genommen. Der 24 Jahre alte Linksverteidiger kommt vom ASV Neumarkt, für den er in der Bayernliga 115 Spiele absolvierte. »Nach der schlimmen Verletzung von Manuel Walz mussten wir auf der Außenverteidiger-Position etwas tun«, begründet Sportvorstand Christian Grießer diesen Transfer. Majewski, der im Herbst in Tübingen sein Masterstudium beginnt, kam bereits im Pokalspiel in Pfullingen zum Einsatz und zeigte eine sehr solide Leistung. Auf der linken Abwehrseite dürfte er sich ein Duell mit Ben Schaal liefern, der am vergangenen Samstag bei Türkspor Neckarsulm (1:1) ebenfalls einen sehr soliden Auftritt hatte. Nicht mehr im Reutlinger Kader steht (wie gemeldet) Oskar Prokopchuk. Der 20 Jahre alte Stürmer, der beim SSV in zwei Pokalspielen zum Einsatz kam und zwei Tore erzielte, hat sich aus familiären Gründen verabschiedet. Prokopchuk hat sich zwischenzeitlich dem Rheinland-Pfalz/Saar-Oberligisten FK Pirmasens angeschlossen.

- Wiedersehen: In den Reutlinger Reihen stehen mit Markopoulos und Willie Sauerborn zwei Ex-Pforzheimer. Sauerborn streifte sich drei Jahre das Trikot der Goldstädter über, dann zog es ihn zum VfR Aalen. Nun kehrte er an die Kreuzeiche zurück, wo er schon einmal (von 2019 bis 2021) auf Torjagd ging. Zwei Akteure des 1. CfR Pforzheim haben eine SSV-Vergangenheit: Tim Schwaiger und Yannick Sagert. Linksfuß Schwaiger war in zwei Etappen insgesamt dreieinhalb Jahre für die Reutlinger am Ball. »Wir haben erst zwei Spieltage absolviert«, möchte er den Pforzheimer Start nicht überbewerten, fügt aber hinzu: »Wir haben eine gute Truppe.« Vor Saisonbeginn stufte der 29 Jahre alte Schwaiger Mannheim, Aalen, Reutlingen und Pforzheim stark ein. In den nächsten Wochen wird sich zeigen, wie sich die Teams in der Tabelle einsortieren. Fakt ist: Der SSV steht gegen Pforzheim in der Pflicht. (GEA)