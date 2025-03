SSV Reutlingen: Vochatzer gibt Entwarnung

Fühlt sich einsatzfähig für das Spiel am Samstag in Oberachern: Leander Vochatzer vom SSV Reutlingen. FOTO: VEREIN

REUTLINGEN. Nach dem 1:1-Unentschieden der Reutlinger Oberliga-Fußballer am Samstag gegen den FSV 08 Bietigheim-Bissingen hatte SSV-Trainer Alexander Strehmel dicke Sorgenfalten auf der Stirn: »Hoffentlich fällt Leander nicht länger aus«, sagte er in den Katakomben des Kreuzeiche-Stadions.

Mittlerweile dürfen die Verantwortlichen des SSV aufatmen. Leander Vochatzer gab Entwarnung. »Ich spüre fast nichts mehr und bin zuversichtlich, dass ich am Samstag beim Spiel in Oberachern einsatzfähig bin«, sagte der 28-Jährige dem GEA auf Anfrage. Was war passiert? Vochatzer musste gegen Bissingen nach 33 Minuten ausgewechselt werden. »Ich hatte Rückenschmerzen am Schulterblatt. Es fühlte sich an, als ob ich ein Messer im Rücken hätte«, erklärte Vochatzer sein Ausscheiden. (kre)