SSV Reutlingen verliert Testspiel gegen Villingen mit 1:2

REUTLINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer haben ein Testspiel gegen den FC 08 Villingen mit 1:2 (1:1) verloren. Tobias Dierberger brachte den SSV in der zwölften Minute nach Vorarbeit von Winterpausen-Zugang Konstantinos Markopoulos und Yannick Toth in Führung. Nach 45 Minuten erzielte Mokhtar Boulachab das 1:1, nachdem die Reutlinger im Aufbauspiel patzten. In der 78. Minute brachte Gabriel Cristilli mit seinem Treffer Villingen auf die Siegerstraße. In der ersten Halbzeit zeigte der SSV in einem ansehnlichen Testspiel eine gute Leistung. Nach der Pause hatte Villingen über weite Strecken das Zepter in der Hand.

»In der zweiten Halbzeit sind wir nicht mehr in die Zweikämpfe gekommen. Da waren wir zu passiv«, erklärte Reutlingens Trainer Alexander Strehmel. Die Entstehung der beiden Gegentore ärgerte ihn, »da war bei uns die Rückwärtsbewegung nicht gut«.

Beim SSV kamen insgesamt 16 Akteure zum Einsatz, darunter die A-Jugendlichen Manuel Walz (er stand in der Startformation), Noah-Elias Maurer, Maxim Schmalz und Jonathan Hageloch. Onesi Kuengienda, von Strehmel zum defensiven Mittelfeldspieler umfunktioniert, musste nach 20 Minuten ausgewechselt werden. »Er hatte eine leichte Muskelverletzung«, so Strehmel. (GEA)