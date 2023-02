SSV Reutlingen verliert letztes Testspiel 1:2 gegen Verbandsligisten Leinfelden-Echterdingen

Vladan Djermanovic (am Ball) erzielt im Testspiel bei Calcio den Treffer für den SSV Reutlingen. FOTO: JOACHIM BAUR

ECHTERDINGEN. »Auch wenn das Ergebnis unbefriedigend ist, muss ich sagen: Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert«, kommentierte SSV-Trainer Maik Stingel den Auftritt seiner Schützlinge. Das große Manko: Der Fünftligist vergab zahlreiche gute Einschussmöglichkeiten. »Wir hätten in der ersten Halbzeit locker drei, vier Tore machen müssen«, so Stingel. Luca Meixner, Riccardo Gorgoglione und Jovan Djermanovic liefen allein auf Calcio-Keeper Krystian Rudnicki zu, brachten den Ball aber nicht über die Linie. In Durchgang zwei versemmelten Jovan Djermanovic und Tom Schiffel gute Chancen.

Joao Schick (37. Minute) und Daniele Cardinale (71.) erzielten die Tore für den Tabellensechsten der Verbandsliga. Für Reutlingen traf Vladan Djermanovic (86.) per Strafstoß, nachdem er selbst zu Fall gebracht wurde.

Beim SSV fielen kurzfristig Furkan Özüdogru (Innenbandverletzung, eine exakte Diagnose fehlt noch), Yannick Sagert (Rücken) und Ivan Cabraja (Handgelenk) aus. Auch Kapitän Pierre Eiberger, der in den ersten drei Spielen gesperrt ist, fehlte in Echterdingen. Von ihren sechs Testspielen haben die Reutlinger vier gewonnen – gegen den SV 03 Tübingen, die TSG Tübingen, den SSV Ehingen-Süd und den TV Echterdingen. Niederlagen gab es bei der TSG Hoffenheim II und bei Calcio Leinfelden-Echterdingen. (GEA)