SSV Reutlingen verliert in Villingen nach einer 3:0-Führung mit 3:4

Bitte aktivieren Sie Javascript

VILLINGEN. Erste Halbzeit hui, zweite Hälfte pfui. Selten hat dieser Spruch so eine Gültigkeit gehabt wie am Freitagabend beim Auftaktspiel der Fußball-Oberliga in Villingen. Zur Halbzeit führten die Gäste aus Reutlingen völlig verdient mit 3:0, am Ende allerdings schlich der SSV als 3:4-Verlierer vom Platz. »Nach einer starken ersten Halbzeit haben wir nach der Pause total die Ordnung verloren«, stellte Reutlingens Trainer Alexander Strehmel zerknirscht fest. Zusätzlich bitter für die Nullfünfer: Innenverteidiger Sladan Puseljic wurde in der 33. Minute wegen eines Foulspiels mit der Roten Karte bedacht.

»In der ersten Halbzeit haben wir diszipliniert gespielt und unsere Chancen genutzt«, sagte SSV-Verteidiger Luca Plattenhardt. In der zweiten Halbzeit habe man »gemerkt, dass Villingen sehr gute Einzelspieler hat«. Im nächsten Atemzug musste Plattenhardt aber eingestehen: »Vielleicht standen wir zu tief.« Er und seine Mitstreiter hätten nach der Pause »nicht verhindern können, dass die Villinger immer frei von Außen flanken konnten«, urteilte Reutlingens Innenverteidiger Jonas Vogler.

Knackpunkt kurz nach der Pause

Knack- und Wendepunkt der Partie war die Szene in der 49. Minute. Nach einem Zweikampf zwischen Vogler und Villingens Goalgetter Marcel Sökler entschied Schiedsrichter Julian Gumz auf Eckstoß. »Das war kein Eckball«, schworen Vogler und Strehmel Stein und Bein. »Dieses erste Gegentor war der Killer«, formulierte SSV-Mittelfeldmann Yannick Toth. Er bemängelte aber auch, dass nach diesem ersten Gegentor »bei uns die Köpfe kurzzeitig runter gingen«.

Strehmel durfte vor dem Anpfiff aufatmen: Jonas Meiser und Leander Vochatzer, die am Dienstag im Pokalspiel beim SV Zimmern (4:1) wegen muskulären Problemen fehlten, meldeten sich einsatzbereit. Bei der Aufstellung gab es eine Überraschung: Youngster Johannes Wally bildete an der Seite von Toth die Doppel-Sechs. Ebenfalls überraschend: Oskar Prokopchuk, der vom Oberligisten 1. FC Kaiserslautern II an die Kreuzeiche kam, gehörte nicht zum 18-Mann-Aufgebot. Der Grund: Der Stürmer musste wegen einer familiären Angelegenheit nach Hause reisen.

Neuer Trikotsponsor für den SSV Der SSV Reutlingen geht mit einem neuen Hauptpartner in die Oberliga-Saison 2025/26. Medipartner, ein regionales Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich, übernimmt für zunächst zwei Jahre die Trikotbrust der ersten Mannschaft, teilte der Club am Freitag mit. (GEA)

Der SSV begann mutig, setzte den Regionalliga-Absteiger unter Druck und zwang ihn zu Fehlern im Aufbauspiel. Den ersten Torschuss gaben aber die Villinger ab - nach sechs Minuten zog Yannick Spät aus 16 Metern ab, Keeper Marcel Binanzer parierte. Dann schlugen die Reutlinger zu. In imponierender Art und Weise. Nach elf Minuten wurde Riccardo Gorgoglione von Toth exzellent in Szene gesetzt. Gorgoglione steuerte allein auf das Nullacht-Gehäuse zu, behielt die Nerven und überwand Torhüter Andrea Hoxha.

In der 16. Minute tauchte Vochatzer im Villinger Strafraum auf, nahm Maß - und traf den Pfosten. Vier Zeigerumdrehungen später markierte Konstantinos Markopoulos nach einer Ecke von Meiser und einer Konfusion in der Villinger Hintermannschaft das 2:0. Dann geriet der SSV in Unterzahl. Nach einem Ballverlust von Wally ging es blitzschnell, Puseljic konnte Nico Tadic kurz vor der Strafraumgrenze nur noch umreißen. Freistoß und Rot für den Reutlinger Innenverteidiger. Für Puseljic rückte zunächst Toth in die Innenverteidigung, ehe Youngster Jonathan Hageloch eingewechselt wurde und seine Sache ordentlich machte. Trotz Unterzahl gelang dem SSV sogar noch das 3:0. Nach Vorarbeit von Meiser war Vochatzer (38. Minute) erfolgreich.

SSV kommt nicht mehr in die Zweikämpfe

Vier Minuten nach Wiederanpfiff traf Sökler nach einer äußerst fragwürdigen Ecke per Kopfball zum 1:3. Nach 63 Minuten war es erneut Sökler, erneut per Kopf, der das Anschlusstor erzielte. Die 870 Zuschauer sahen längst ein Spiel auf ein Tor. Alle elf Reutlinger Akteure versammelten sich nur noch vor und im eigenen Strafraum, konnten aber dennoch die zahlreichen Flanken nicht verhindern. Die Villinger machten es gut, ließen den Ball durch die Reihen laufen, der SSV machte es den Gastgebern allerdings auch zu leicht. Die Strehmel-Schützlinge kamen überhaupt nicht mehr in die Zweikämpfe. Die Quittung: Gian-Luca Feißt (82.) sorgte per Kopf für das 3:3, ehe Leon Albrecht (90.) den 4:3-Siegtreffer für Villingen markierte.

Nach dem vierten Tor für die Hausherren sorgten die SSV-Anhänger für eine kurzzeitige Unterbrechung. Der Grund: Sie wurden von Villingens Keeper Hoxha provoziert. Ende schlecht, alles schlecht. Für Reutlingen ging der Saisonstart in die Binsen. (GEA)