SSV Reutlingen verliert gegen den FV Illertissen 0:4

ILLERRIEDEN. »Vom Ergebnis her bin ich ein bisschen enttäuscht«, sagte Reutlingens Trainer Maik Stingel. Wenn man jedoch die Situation »realistisch betrachtet«, sei das Resultat zu akzeptieren. Der SSV musste auf sechs Akteure verzichten, hatte insgesamt 17 Mann zur Verfügung (darunter zwei A-Jugendliche), während Illertissen nach der Pause komplett durchwechselte. Der FV Illertissen, der in der ersten DFB-Pokalrunde auf Fortuna Düsseldorf trifft, startet zudem bereits am 22. Juli in die Punkterunde, während der SSV erst zwei Wochen später loslegt.

Sein Team, so Stingel, habe über die gesamte Spielzeit hinweg »alles probiert«. Zudem verlief die Partie etwas unglücklich für die Reutlinger. Beim Stand von 2:0 für den FV Illertissen, der mehr Spielanteile hatte, vergab Riccardo Gorgoglione einen Foulelfmeter; beim Stand von 3:0 vergab Florian Krajinovic eine Riesenchance.

Am bevorstehenden Samstag, 8. Juli, bestreitet der SSV Reutlingen sein zweites Testspiel. Um 13 Uhr wird in Dettenhausen die Partie gegen den Verbandsligsiten SSV Ehingen-Süd angepfiffen. (GEA)