SSV Reutlingen verliert 2:3 gegen den FC Nöttingen

Nach zuvor fünf Begegnungen ohne Niederlagen kassiert der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen beim 2:3 gegen den FC Nöttingen seine zweite Pleite in Folge.

Enttäuschung beim SSV Reutlingen nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison: (von links) Jonas Vogler, Torhüter Dominik Hozlinger und Philipp Majewski. Foto: Joachim Baur
Enttäuschung beim SSV Reutlingen nach der ersten Heimniederlage in dieser Saison: (von links) Jonas Vogler, Torhüter Dominik Hozlinger und Philipp Majewski.
REUTLINGEN. Drittes Heimspiel, erste Niederlage - der Fußball-Oberligist SSV Reutlingen zog gegen den FC Nöttingen mit 2:3 (0:1) den Kürzeren. »Wir haben heute besonders gut angefangen, hätten aber eine der guten Chancen verwerten müssen«, haderte Reutlingens Innenverteidiger Jonas Vogler. »Das ärgert mich, dass wir nicht in Führung gegangen sind«, schlug SSV-Trainer Alexander Strehmel in die gleiche Kerbe. »Wir müssen jetzt auf die untere Tabellenhälfte schauen«, fügte er hinzu. Die Reutlinger rutschten auf den zwölften Platz ab.

Tasos Leonidis brachte Nöttingen vor 650 Zuschauern im Kreuzeiche-Stadion in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung. Konstantinos Markopoulos (49. Minute) glich mit einem fulminanten Schuss aus acht Metern zum 1:1 aus. Schließlich trafen Stefan Zimmermann (65.) und Felix Waldraff (83.) für die Gäste. In der ersten Nachspielminute verkürzte Markopoulos per Kopfball auf 2:3, zu einem Happy End für die Reutlinger kam es jedoch nicht mehr. (GEA)