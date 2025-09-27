SSV Reutlingen verliert 2:3 gegen den 1. FC Normannia Gmünd

Bitte aktivieren Sie Javascript

SCHWÄBISCH GMÜND. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen haben einen möglichen Sieg beim 1. FC Normannia Gmünd aus der Hand gegeben und mit 2:3 verloren. Nach dem Spiel war die Ratlosigkeit im Team von Trainer Alexander Strehmel deutlich spürbar.

Der Grund: Wie schon einige Male in dieser Runde starteten die Nullfünfer extrem stark in die Partie. Torjäger Konstantinos Markopoulos (2. Minute) sorgte mit einem Sonntagsschuss aus 15 Metern für die frühe Führung. Auch ein unglückliches Eigentor von Innenverteidiger Sladan Puseljic (22.) zum 1:1 brachte die Gäste nicht aus dem Konzept. Fünf Zeigerumdrehungen später stellte Kapitän Yannick Toth nach einer Flanke die Führung wieder her. In der Folge vergab der SSV aber zahlreiche hochkarätige Chancen.

Umstrittener Elfmeter

Nach dem Wiederanpfiff ging bei den bis zu diesem Zeitpunkt dominanten Reutlingern dann nicht mehr viel zusammen. Gmünd glich zunächst durch einen äußerst umstrittenen Foulelfmeter durch Alexander Aschauer (59.) aus und stellte durch Niklas Hofmeister (63.) nach einem Konter auf den Endstand.

Im Raum blieb zunächst die Frage, wie das Strehmel-Team nach einer so starken ersten Halbzeit im zweiten Durchgang derart einbrechen konnte. Der Coach sah den Strafstoß als Wendepunkt. (GEA)