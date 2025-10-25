SSV Reutlingen verliert 2:3 beim FSV Hollenbach

Bitte aktivieren Sie Javascript

HOLLENBACH. Ganz bitterer Nachmittag für die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen. Beim kriselnden FSV Hollenbach muss die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel eine 2:3-Niederlage hinnehmen, obwohl die Nullfünfer eine starke erste Halbzeit spielen und kurz nach dem Wiederanpfiff sogar mit 2:0 in Führung liegen.

Der bestens aufgelegte Leander Vochatzer brachte den ehemaligen Zweitligisten bereits nach vier Minuten mit einem gefühlvollen Freistoß in Front. Während eines chancenarmen ersten Durchgangs ließen die Reutlinger nach hinten kaum etwas zu. In der 55. Minute durften die 600 Zuschauer dann einen Traumpass bewundern. Vochatzer chipte ins Zentrum. Torjäger Konstantinos Markopoulos war frei durch und verwandelte sicher.

Luca Plattenhardt sieht Gelb-Rot

Nur zwei Zeigerumdrehungen später folgte jedoch die spielentscheidende Szene. Außenverteidiger Luca Plattenhardt zupfte seinen Gegner im Strafraum kurz am Trikot und musste mit Gelb-Rot vom Feld. Den fälligen Foulelfmeter verwandelte Hannes Scherer zum 1:2. Der SSV kämpfte fortan in der Defensive und versuchte es mit Kontern. Zwei gute Möglichkeiten blieben aber ungenutzt. Bis in die Nachspielzeit hielten die Nullfünfer hinten durch, dann jedoch ging nichts mehr.

Nach Verletzungen der Joker Philipp Majewski und Lino Kuhn standen zeitweise nur noch acht Feldspieler auf dem Rasen. Wechsel waren nicht mehr möglich. Nach einer Flanke verwandelte zunächst Sebastian Schiek (90.+1). Den Schlusspunkt zum 2:3 setzte Felix Limbach (90.+5). In Hollenbach brachen alle Dämme, die Kreuzeiche-Kicker dagegen sanken völlig ausgelaugt auf die Knie. Es war die dritte Niederlage in Folge. Der Club rutscht in die gefährliche Zone auf Platz 14 ab. (GEA)