SSV Reutlingen verliert 0:4 beim VfR Aalen

AALEN. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen verlieren beim Spitzenreiter VfR Aalen mit 0:4 (0:1). »Wir haben heute Lehrgeld bezahlt«, berichtete Trainer Alexander Strehmel, der am Samstagnachmittag ein ersatzgeschwächtes Team auf den Platz schicken musste.

Aalen machte von Beginn an viel Druck, spielte schnell und schnörkellos nach vorne. In Minute sechs und acht retteten ein SSV-Verteidiger und Torwart Dominik Hozlinger in höchster Not. Die Überlegenheit der Aalener belegte die Ecken-Statistik. Nach zehn Zeigerumdrehungen notierte der VfR fünf der Standards, die Elf von Strehmel hatte keinen. Ein Traumpass des Spitzenteams sorgte schließlich dafür, dass Offensivmann Dean Melo frei durchrannte und zum 0:1 einschoss (19.). Danach ging es etwas ausgeglichener zu, doch zu klaren Torchancen kamen die Reutlinger nicht. Erst unmittelbar vor dem Pausenpfiff musste sich Aalens Torwart Maximilian Otto gegen einen Distanzschuss von Tom Ruzicka anstrengen.

Über 4.000 Fans im Stadion

Die Nullfünfer blieben auch im zweiten Abschnitt harmlos, von Aalen konnte man das nicht behaupten. Weiter ging es mit viel Tempo immer wieder Richtung Hozlinger. Niklas Antlitz erhöhte mit einem Doppelpack (49.,58.), Vico Meien (69.) sorgte für den Endstand, der von sagenhaften 4.069 Zuschauern bestaunt wurde. Während Reutlingen mit zunehmender Dauer die Kräfte ausgingen, spielte der VfR exzellenten Fußball. Es war ein Klassenunterschied. (GEA)