SSV Reutlingen verlängert mit Jonas Meiser und Tim Wöhrle

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Erneut gibt es positive Nachrichten vom Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen. Nachdem der Club von der Kreuzeiche am Wochenende den Klassenverbleib sicher gemacht hat, verlängert mit Jonas Meiser ein Leistungsträger nun seinen Vertrag. Sein Potenzial unterstrich der technische starke Offensivmann erst am Sonntag beim 4:0 (3:0)-Erfolg gegen den FC 08 Villingen II. Der 26-Jährige schoss mit dem 1:0 sein sechstes Saisontor und bereitete einen weiteren Treffer vor.

»Ich habe von Beginn an gespürt, dass hier etwas wachsen kann – in der Mannschaft, im Umfeld, im Verein insgesamt. Dieses Gefühl, Teil von etwas zu sein, das sich entwickeln will, hat mich überzeugt. Ich freue mich auf alles, was kommt und will meinen Teil dazu beitragen, dass wir uns gemeinsam mit den Fans Stück für Stück weiter nach vorne arbeiten«, sagt Meiser, der auf 17 Drittliga-Einsätze kommt.

Belebendes Element

Für das Reutlinger Offensivspiel ist Meiser, der vor dieser Saison von der TSG Balingen kam, häufig ein belebendes Element. Deshalb freut sich auch der Sportliche Leiter Christian Grießer über die Vertragsverlängerung: »Jonas ist einer dieser Spieler, bei denen du spürst: Der macht andere besser. Er hat das Niveau, aber auch die Haltung – er ist fokussiert, klar und immer bereit, voranzugehen. Genau diese Mentalität macht ihn für uns so wertvoll.«

Meiser ist aber nicht der einzige Akteur, bei dem der ehemalige Zweitligist Nägel mit Köpfen macht. Auch Defensivkraft Tim Wöhrle erhält einen neuen Kontrakt, obwohl vom ebenfalls 26-jährigen Zugang in dieser Saison nicht viel zu sehen war. Nach einem vielversprechenden Auftakt samt Ausgleichstor gegen den VfR Aalen folgte der Nackenschlag: Im Pokalspiel gegen Croatia Reutlingen zog sich der Ex-Balinger einen Kreuzbandriss zu und fällt seitdem aus. Dennoch war für den Verein klar, dass Wöhrle Teil der Mannschaft bleiben soll. »Ich freue mich riesig, nach langer Pause endlich wieder zur Mannschaft zurückzukehren«, sagt Wöhrle. »Ich bin heiß darauf, in der neuen Saison gemeinsam mit den Jungs eine starke Runde zu spielen.«

Lob für Wöhrle

Christian Grießer würdigt vor allem die Haltung des Fußballers: »Tim hat sich sofort integriert, auf und neben dem Platz. Er bringt Struktur ins Spiel, Übersicht, eine gewisse Ruhe. Sein Charakter und sein Wille, zurückzukommen, haben uns beeindruckt.« Über die Vertragslaufzeit der Kicker heißt es in der Pressemitteilung des Vereins: »Beide Spieler haben Verträge mit einer Laufzeit von bis zu zwei Jahren unterzeichnet.« Wie der GEA in Erfahrung brachte, sollen in den nächsten Tagen weitere Zusagen kommen. (GEA)