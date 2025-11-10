SSV Reutlingen trennt sich von Trainer Strehmel

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Der SSV Reutlingen und die Verantwortlichen der ersten Mannschaft – Cheftrainer Alexander Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic – haben nach gemeinsamen Gesprächen die sportliche Situation intensiv bewertet und sind zu der Überzeugung gelangt, dass für die Weiterentwicklung der Mannschaft ein neuer Impuls notwendig ist. Das gab der Fußball-Oberligist am Montagabend bekannt. In diesem Zuge endet die Zusammenarbeit mit beiden Trainern.

In den vergangenen Wochen haben die Verantwortlichen des SSV gemeinsam mit Alex Strehmel die sportliche Situation ausführlich analysiert. Bereits Ende September fand ein Gespräch statt, in dem die Ausgangslage offen bewertet wurde. Leitgedanke dabei war, Entscheidungen so zu treffen, dass sie der langfristigen Entwicklung des Vereins dienen.

Unter Strehmels Leitung gelang dem SSV 05 in der Saison 2024/25 der Klassenerhalt – ein wichtiger Schritt in einer Phase, in der Stabilität und Verlässlichkeit zentrale Faktoren waren. Gleichzeitig wurden mehrere Talente aus dem eigenen Nachwuchs erfolgreich in die Mannschaft integriert. Einige entwickelten sich zu festen Bestandteilen des Teams, was die Bedeutung der nachhaltigen Entwicklungsarbeit im Übergang von der Jugend in den Herrenbereich unterstreicht.

Der Verein befindet sich weiterhin in einer strukturellen und organisatorischen Neuaufstellung. In vielen Bereichen werden wichtige Fortschritte erzielt, um den SSV Reutlingen dauerhaft stabil aufzustellen und die begonnene Konsolidierung zu vertiefen. Vor diesem Hintergrund fiel die gemeinsame Entscheidung, im sportlichen Bereich neue Akzente zu setzen.

»Es war uns wichtig, diese Entscheidung auf Basis einer nüchternen Analyse zu treffen. Wir wollen Stabilität schaffen, nicht kurzfristige Effekte. Unser Weg ist klar definiert, und die Maßnahmen, die wir nun ergreifen, dienen der langfristigen Weiterentwicklung des Vereins«, sagt Sascha Schneider, 1. Vorsitzender des SSV Reutlingen 05.

Für die letzten drei Spiele der Hinrunde wird eine Interimslösung installiert. Die Mannschaft ist nun gefordert, auf dem Platz eine klare Reaktion zu zeigen und die kommenden Aufgaben mit Entschlossenheit und Geschlossenheit anzugehen. Der SSV vertraut auf das Potenzial des Kaders und auf die Fähigkeit, die sportliche Trendwende einzuleiten.

Der Verein bedankt sich bei Alex Strehmel und Daniel Bogdanovic für ihre Arbeit in einer anspruchsvollen Phase. Beide gaben dem SSV in einer wichtigen Zeit Stabilität und trugen maßgeblich zum Erreichen des Klassenerhalts bei. Für ihren weiteren Weg wünscht der Verein beiden alles Gute.