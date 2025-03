SSV Reutlingen spielt 1:1 beim SV Oberachern

Bitte aktivieren Sie Javascript

OBERACHERN. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen bleiben in der Erfolgsspur. Zwar kommt die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel beim SV Oberachern am Samstag nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, allerdings ist das Team damit bereits das vierte Spiel in Folge ungeschlagen.

Die erste Halbzeit dominierten die Gäste von der Kreuzeiche quasi nach Belieben. Nach einer Flanke vom Tom Schiffel schob Yannick Toth am langen Pfosten hochverdient zur Führung ein (37.). Weitere Chancen blieben aber entweder ungenutzt oder wurden zu schlampig ausgespielt.

Chancen nicht genutzt

Die gute Leistung des ersten Durchgangs brachten die Nullfünfer im zweiten Abschnitt dann nur phasenweise auf den Rasen. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Match. In einer Drangphase des SV Oberachern erzielte Luca Fritz (64.) nach einer Ecke mit dem Kopf den Ausgleich. Fortan hatten beide Mannschaften gute Chancen, die Partie für sich zu entscheiden, am Ende aber blieb es bei der Punkteteilung.

»Reutlingen hätte den Sieg verdient gehabt«, meinte Gäste-Coach Fabian Himmel nach dem Schlusspfiff. Strehmel haderte etwas mit den zweiten 45 Minuten und der unzureichenden Chancenverwertung. Besonders SSV-Stürmer Konstantinos Markopoulos erwischte nicht seinen besten Tag und vergab in Summe drei glasklare Möglichkeiten. (GEA)