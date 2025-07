SSV Reutlingen möchte kompakt auftreten und mutig agieren

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer fiebern ihrem ersten Saison-Höhepunkt entgegen: Beim Jubiläumsturnier - der SSV feiert sein 120-jähriges Bestehen - an diesem Samstag messen sich die Schützlinge von Trainer Alexander Strehmel im Kreuzeiche-Stadion zunächst mit dem Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern (13 Uhr) und dann noch mit dem schweizer Top-Club FC St. Gallen (16 Uhr). Dazwischen stehen sich ab 14.30 Uhr Kaiserslautern und St. Gallen gegenüber.

»Gegen diese Top-Gegner können wir natürlich nicht alles wegverteidigen«, erklärt Strehmel. Seine Schützlinge, die im Liga-Alltag in der fünfthöchsten Spielklasse unterwegs sind, sollen allerdings »kompakt auftreten und mutig agieren«. Mit dem ersten Testspiel seines Teams - am Mittwoch gab es in Harthausen gegen den Landesligisten TSVgg Plattenhardt einen 6:0-Sieg - war Strehmel zufrieden. »Von Beginn an war die Leistungsbereitschaft und das Engagement da.« Interessant: Der Reutlinger Kommandogeber schickte gegen Plattenhardt in der ersten Halbzeit ausschließlich Spieler aufs Feld, die bereits in der vergangenen Saison das SSV-Trikot trugen. Nach dem Seitenwechsel wurden zehn Neue sowie Tom Ruzicka und Torhüter Dominik Hozlinger eingewechselt.

Willie Sauerborn einsatzfähig

Gegen Kaiserslautern und St. Gallen kann Strehmel auf 22 Feldspieler zurückgreifen. Willie Sauerborn, der gegen Plattenhardt wegen eines Ziehens im Oberschenkel fehlte, dürfte am Samstag einsatzfähig sein. Vom 27-Mann-Kader fehlen nur Moritz Kuhn, der in dieser Woche ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, sowie Tim Wöhrle, der nach seinem Kreuzbandriss noch einige Wochen pausieren muss.

Insgesamt stehen beim SSV zwölf Akteure auf der Zugangsseite. Externe Zugänge sind Oskar Prokopchuk (1. FC Kaiserslautern II), Nedim Pepic (Calcio Leinfelden-Echterdingen), Sauerborn (VfR Aalen) und Marlon Gangloff (SSV Vorsfelde). Von den eigenen A-Junioren, die vergangene Saison WFV-Pokalsieger wurden und in der Rückrunde munter in der Bundesliga mitmischten, letztlich aber unglücklich abstiegen, rückten acht Spieler in die erste Mannschaft hoch: Jonathan Hageloch, Lino Kuhn, Noah-Elias Maurer, Elia Reichardt, Maxim Schmalz, Louis Seeger, Johannes Wally und Manuel Walz.

Grießer hofft auf 1.500 Zuschauer

Und mit welchem Zuspruch rechnet der SSV beim Jubiläumsturnier? »Ich hoffe auf 1.500 Zuschauer«, sagt Reutlingens Sportvorstand Christian Grießer, der vor dem ersten Spiel gegen Kaiserslautern Spieler-Verabschiedungen vornehmen wird. Während Strehmel und Co-Trainer Daniel Bogdanovic ihre Verträge verlängerten, gab es bei den Trainern der Torhüter Veränderungen und Ergänzungen. Tim Becker, André Esch, Stefan Kuchelmeister und Tobias Ott bilden ein Team, das sich abwechselnd um die Keeper der ersten Mannschaft und der Jugend kümmert.

Eine weitere Neuigkeit vom SSV: Mit Jako und Teamshop 89 Kabine 09 hat der Kreuzeiche-Club einen neuen Ausrüster und Partner für die kommenden Jahre (bisher Uhlsport). Die Zusammenarbeit umfasst die Ausstattung aller Teams und der Akademie. Jako habe »von Anfang an deutlich gemacht, dass sie unsere Aufbauarbeit der letzten Jahre sehen und wertschätzen«, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Sven Schipplock von Kabine 09, ehemaliger Bundesliga-Profi und einst auch für den SSV am Ball, beschreibt die Zusammenarbeit so: »Vom ersten Treffen bis zur aktuellen Umsetzung lief alles reibungslos – geprägt von Offenheit, Vertrauen und einem klaren gemeinsamen Verständnis für unsere Ziele.« (GEA)