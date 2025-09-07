SSV Reutlingen lässt sich die Butter vom Brot nehmen

Bitte aktivieren Sie Javascript

RAVENSBURG. Der SSV Reutlingen ist in der Fußball-Oberliga nach einer Erfolgsserie auf dem harten Boden der Realität gelandet. Nach fünf Begegnungen ohne Niederlage musste sich die Elf von Trainer Alexander Strehmel beim FV Ravensburg mit 1:3 (1:3) geschlagen geben und rutschte in der Tabelle vom sechsten auf den achten Platz ab.

»Das war im Großen und Ganzen zu wenig«, formulierte ein enttäuschter SSV-Sportvorstand Christian Grießer. »Wir haben die Gegentore zu einfach hergeschenkt«, stellte Strehmel zerknirscht fest. »Wir haben aus viel Ballbesitz kein Kapital geschlagen«, ärgerte sich Mittelfeldmann Yannick Toth. »Uns fehlten die zündenden Ideen«, urteilte Torschütze Willie Sauerborn.

Blitztor in der zweiten Minute

Während die Ravensburger, die in der Tabelle an den Reutlingern vorbeizogen, von ihrer besten Saisonleistung sprachen, musste sich der SSV ärgern, dass er sich nach einer 1:0-Führung viel zu leicht die Butter vom Brot nehmen ließ. In der ersten Hälfte hatte man den Eindruck, dass die Oberschwaben alle entscheidenden Zweikämpfe gewinnen, dass sie sich fast alle Abpraller schnappen, dass sie einfach wacher sind. Und das, obwohl die Nullfünfer nach dem Blitztor befreit und beschwingt hätten aufspielen können.

»So gut sind wir in dieser Saison bislang noch nicht in ein Spiel reingekommen«, meinte Toth. »Wir waren gleich da, sind gut angelaufen.« Der Lohn: Das Führungstor in der zweiten Minute. Nachdem ein Kopfballversuch von Sauerborn in der ersten Minute zur Ecke geklärt wurde, bot sich ihm gleich die nächste Chance, die er entschlossen nutzte. Nach dem Eckstoß von Nedim Pepic wehrten die Ravensburger den Ball ab, Konstantinos Markopoulos beförderte das Spielgerät wieder in Richtung Strafraum, Sauerborn fasste sich ein Herz und traf mit einem Volleyschuss aus 18 Metern. Für Sauerborn, der vor Saisonbeginn vom Liga-Rivalen VfR Aalen zum Kreuzeiche-Club zurückkehrte, war's der erste Treffer in dieser Spielzeit.

Verhängnisvoller Rückpass

Ein 1:0 nach zwei Minuten ist allerdings noch keine Vorentscheidung, sollte man den Reutlinger Akteuren eintrichtern. Quasi aus dem Nichts erzielte Maximilian Bachmann nach fünf Minuten das Ausgleichstor mit einem abgefälschten Schuss aus 16 Metern. »Da hatten wir den Rückraum nicht besetzt«, erklärte Strehmel. Dieser schnelle Gegenschlag beflügelte die Ravensburger. Felix Schäch (13.) und Marek Bleise (16.) vergaben sehr gute Chancen. Nach 31 Minuten hatten die Hausherren vor der imposanten Kulisse von 1.035 Zuschauern das zweite Mal Grund zum Jubeln. Kurz hinter der Mittellinie spielte Johannes Wally einen verhängnisvollen Rückpass. Kevin Wistuba sagte Dankeschön, lief mutterseelenallein auf SSV-Keeper Dominik Hozlinger zu und traf.

Kurz vor dem Seitenwechsel kassierten die Reutlinger ihren dritten Gegentreffer. Daniele Gabriele schlug einen Eckstoß scharf nach innen, Marlon Gangloff verfehlte den Ball, und dahinter setzte sich Bleise im Kopfballduell gegen Wally durch. »Nach einer Ecke kann man den Ball auch mal klären«, ärgerte sich Strehmel. Trifft Holzlinger eine Mitschuld? »Der Ravensburger Spieler darf am ersten Pfosten nicht so frei sein«, erklärte Hozlinger, der erstmals in dieser Saison für den verletzten Stammkeeper Marcel Binanzer in der Startformation stand.

In einer ereignisarmen zweiten Halbzeit schaltete der FV Ravensburg in den Verwaltungsmodus. Der SSV war um eine Ergebniskorrektur bemüht, blieb aber in seinen Offensiv-Aktionen harmlos. »Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft«, meinte Strehmel, der neben den zahlreichen Verletzten und dem gesperrten Leander Vochatzer auch auf Riccardo Gorgoglione (krank) verzichten musste. (GEA)