SSV Reutlingen knackt die Millionen-Grenze

REUTLINGEN. »Lasst uns miteinander etwas erreichen«, ruft Sascha Schneider bei seinen Schlussworten enthusiastisch in die Runde. Nicht nur der neue Vorsitzende des SSV Reutlingen 1905 Fußball strahlt am Donnerstagabend im Presseraum des Kreuzeiche-Stadions über beide Backen. Bei den Nullfünfern herrscht eine Aufbruchstimmung. Der einstimmig gewählte Schneider schlüpft in die Rolle des Zugpferdes. Auch der Sportliche Leiter Christian Grießer präsentiert sich angriffslustig: »Wir wollen mit unserer ersten Mannschaft in der Oberliga in die obere Tabellenregion vorstoßen.«

Die 98 stimmberechtigten Mitglieder im Raum - im vergangenen Jahr waren es lediglich 65 - nehmen auch überaus erfreut zur Kenntnis, dass die gesamte Oberliga-Mannschaft sowie die Trainerriege um Alexander Strehmel an der Versammlung teilnehmen. »Wir haben extra früher mit unserem Training begonnen«, erklärt Strehmel. Das Fünftliga-Team beobachtet, wie der frühere Vorsitzende Karsten Amann in überaus souveräner Manier die Versammlung leitet und wie bei den Wahlen nicht eine Gegenstimme notiert wird. Schneider wird zum Vorsitzenden gewählt, der bisherige erste Mann Joe Yebio sowie Grießer erhalten ebenfalls einen großen Vertrauensvorschuss und bekleiden gemeinsam das Amt des 2. Vorsitzenden.

Die Verbindlichkeiten betragen 79.000 Euro

Mit Argusaugen beobachtet wird bei dieser Art von Vereins-Zusammenkünften stets der Finanzbericht. Für den zeichnet Yebio, der sich freiwillig aus der ersten Reihe verabschiedet und das Amt des Fußballchefs an Schneider weitergibt, verantwortlich. »Wir haben eine Million Euro erwirtschaftet«, berichtet der Funktionär, der beim SSV seit 2014 tätig ist. »In der Saison 2023/24 haben wir über alle Bereiche ein Plus von 18.272 Euro gemacht.« Yebio geht auch noch auf die Entwicklung des Schuldenstands ein: Am 30. Juni 2022 betragen die Verbindlichkeiten 88.000 Euro, am 30. Juni 2024 sind es 79.000 Euro.

Weitere Zahlen trägt Yebio nicht vor. Und damit ist Karl-Heinz Lang nicht einverstanden. Das ehemalige Vorstandsmitglied meldet sich zu Wort: »Es sind nur drei Zahlen genannt worden. Das ist für mich kein Finanzbericht.« Schließlich wird nachgelegt. Die Gesamtausgaben hätten sich auf 982.000 Euro belaufen. Bei einer Million Euro Umsatz kommt somit der Gewinn von etwa 18.000 Euro zustande. Eine weitere Zahl wird genannt: Die Personalkosten liegen bei »gut 400.000 Euro«.

Über 100 Sponsoren

Während sich die Verantwortlichen bei den Haushaltszahlen dezent zurückhalten, wird ansonsten in aller Breite mit Stolz völlig zurecht über zahlreiche gute Entwicklungen berichtet. »Wir haben mittlerweile über 100 Sponsoren«, verkündet Schneider. »Wir kommen aus einem Bereich von 20 bis 30«, fügt Marketing-Mann Andreas Will am Rande hinzu. Yebio beschreibt die Hauptzielsetzung für die nahe Zukunft: »Wir streben einen Dreiklang aus organisatorischem, wirtschaftlichem und sportlichem Erfolg an.« Das Catering soll ausgebaut werden, bei den Sponsoren wolle man »Partner für die Top-Kategorien« an Land ziehen, an der Kreuzeiche sollen ein Jugendturnier und ein 120-Jubiläumsjahr-Event mit einem Kinderfest ausgerichtet werden. Im sportlichen Bereich berichtet Grießer von der für einen Verein dieser Größe außergewöhnlich guten Jugendarbeit. »Dass wir in der DFB-Nachwuchsliga mit unseren A-Junioren so gut mithalten, ist beachtlich.«

Timo Possekel neu im Aufsichtsrat

Während das Vorstands-Trio für drei Jahre gewählt wird, verpflichtet sich das vierköpfige Aufsichtsrats-Gremium für zwei Jahre. Gewählt werden Mario Kolb, der seit 2019 dabei ist, Ines Hahn, Jochen Weigl (beide engagieren sich seit 2016 im Aufsichtsrat) sowie Timo Possekel. Der 41 Jahre alte Reutlinger ist neu im Amt. Jonas Ramolla hat sich aus dem Kontrollorgan verabschiedet. Als Kassenprüfer werden Philipp Kappler (wie bisher) und Kai Häckel (für Marc Sensbach) gewählt. (GEA)