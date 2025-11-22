SSV Reutlingen kassiert 1:1-Ausgleichstor in der Nachspielzeit

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Reutlinger Oberliga-Fußballer erkämpften sich im zweiten Spiel unter der Regie von Interimstrainer Marvin Petzschner gegen den FC 08 Villingen ein 1:1 (0:0)-Unentschieden, nachdem es vor Wochenfrist einen 3:0-Erfolg gegen den TSV Essingen gab. »Vom Spielverlauf her ist es eine gerechte Punkteteilung«, urteilte Petzschner. »Ärgerlich war aber der Zeitpunkt des Gegentreffers.« Villingens Goalgetter Marcel Sökler, seit vielen Jahren einer der Top-Torjäger im baden-württembergischen Oberhaus, traf für seine Farben nach 93 Minuten, also in der Nachspielzeit.

Ganz bitter für Tom Ruzicka und den SSV: Der Youngster zog sich bereits in der zweiten Minute bei einer unglücklichen Situation an der Seitenlinie eine schwere Knieverletzung zu und musste vom Platz getragen werden.

Der Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen, der nach einem schwachen Saisonstart zuletzt stark auftrumpfte und mit der Empfehlung von drei Siegen in Folge an die Kreuzeiche kam, hatte über weite Strecken der Begegnung ein Plus in puncto Ballbesitz. Der SSV stand jedoch extrem kompakt - und hatte deutlich mehr klare Gelegenheiten sein Kontrahent. Kurz vor der Pause scheiterte Willie Sauerborn am glänzend reagierenden Villinger Keeper Andrea Hoxha, zudem streifte ein Schrägschuss von Noah Maurer die Latte.

Johannes Wally brachte die Reutlinger in der 59. Minute mit seinem ersten Tor in der Männer-Oberliga in Führung. Nach einer Flanke von Ben Schaal und feinem Zuspiel von Maurer jagte Wally den Ball in die Maschen. Danach drückten die Villinger auf den Ausgleich, hatten aber nur eine klare Chance, als Kevin Müller an Keeper Dominik Hozlinger scheiterte. Der SSV hatte viele Umschaltmomente, spielte die aber nicht sauber aus. Pech für den Kreuzeiche-Club: Bei einer Attacke gegen Maxim Schmalz im Strafraum hätte es Elfmeter für Reutlingen geben können. Der SSV stand dicht vor dem zweiten Sieg in Folge, ehe in der Nachspielzeit Sökler nach einer Kopfballverlängerung von Gian-Luca Feißt zum 1:1-Endstand abstaubte. (GEA)