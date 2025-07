SSV-Reutlingen-Kapitän Marcel Binanzer: So ticken meine Mitspieler

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Vorbereitung ist geschafft, der Kader komplett. Dem Saisonstart der Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen steht nichts mehr im Weg. Höchste Zeit, die Mannschaft etwas genauer vorzustellen - und wer könnte das besser, als der frischgebackene Vater und Torhüter Marcel Binanzer (34), der nicht nur auf dem Spielfeld einen guten Überblick hat.

Wer ist der Papa im Team?

Marcel Binanzer: Da nenne ich mich gleich mal selbst. Zum einen, weil ich es jetzt wirklich bin und zum anderen, weil ich der Älteste bin. Deswegen trifft es am ehesten auf mich zu.

Wer schafft den Sprung in den Profi-Fußball?

Binanzer: Oh, sehr spannend. Ich muss mal die jungen Spieler durchgehen. Ich sage Sladan Puseljic, weil er echt top Anlagen hat als Innenverteidiger und mittlerweile auch Stammspieler bei uns ist. Ich glaube, da geht noch was bei ihm.

Wer ist der Trainingsfleißigste?

Binanzer: Wir haben mittlerweile echt einige, die auch vor oder nach dem Training im Gym sind. Aber ich muss wieder Sladan Puseljic nennen. Ich weiß, dass er morgens viel ins Fitnessstudio geht. Er macht insgesamt sehr viel und hat den besten Oberkörper aus dem Team. Falls es diese Frage auch noch gibt.

Wer ist der Spaßvogel?

Binanzer: Spontan kommt mir Luca Plattenhardt in den Kopf. Und Moritz Kuhn. Auch wenn Moritz durch seine lange Verletzungspause noch nicht so viel in der Kabine war, aber ich kenne ihn aus der Balinger Zeit. Er ist ein Typ, der viel gute Laune reinbringt. Da können sich die Jungs drauf freuen, wenn er richtig zur Mannschaft stößt.

Wer macht den Kabinen-DJ?

Binanzer: Ich muss schon wieder Sladan sagen. Er ist dafür zuständig. Ich mache mir aus Musik nicht ganz so viel, deshalb habe ich da nicht so genau drauf geachtet. Aber wenn es mal Beschwerden gibt, gehen die immer an ihn. Also wird es er sein.

Wer ist der Schnellste?

Binanzer: Gute Frage, ich weiß es nicht. Wir müssen das dringend rausfinden. Aber eines kann ich mit Sicherheit sagen: nicht Leander Vochatzer (lacht). Er wird weit hinten sein. Unter den letzten drei. Selbst ich bin einen Tick vor ihm.

Wer ist das Konditionswunder?

Binanzer: Ganz klar Oskar Prokopchuk. Er hatte beim Laktattest die besten Werte, ist am weitesten gelaufen. Völlig verrückt. Der Trainer hat schon gesagt: hör auf. Und er hat einfach weitergemacht und sich meinen tiefsten Respekt verdient. Was er bei 35 Grad auf die Tartanbahn gebracht hat, war stark.

Wer hat den härtesten Schuss?

Binanzer: Auch wenn er es viel zu wenig zeigt: Ben Schaal. Er hat einen Riesenwumms. Er weiß es wahrscheinlich aber selbst gar nicht.

Wer kann am besten mit dem Ball jonglieren?

Binanzer: Jonas Meiser. Er und der Ball, die würde ich als gute Freunde bezeichnen. Ein super Techniker.

Wer ist der Schlauste im Team?

Binanzer: (Denkt nach). Gute Frage. Sehr schwierig. Bei den Jungen haben jetzt viele Abi gemacht, aber von dem, was ich vernommen habe, war das nicht ganz so rosig bei vielen. Ich sage Luca Plattenhardt. Er ist ein Fuchs. Er selber würde nie sagen, dass er der Schlauste ist, aber er weiß eine Menge und kennt sich bei vielen Dingen gut aus.

Wer ist der Fußballnerd?

Binanzer: Riccardo Gorgoglione und Luca Plattenhardt kennen sich sehr gut aus. Die wissen, wer wo spielt und so.

Wer wird mal Erfolgstrainer?

Binanzer: Leander Vochatzer. Er hat schon einen Trainerschein, ich glaube die B-Lizenz, und sein Bruder ist ja Co-Trainer bei Dynamo Dresden. Übrigens denkt er auch, dass er sehr viel Ahnung vom Fußball hat (lacht).

Wer ist die gute Seele im Team?

Binanzer: Ich sage Maxim Schmalz. Er ist Frisör und seit er bei uns in der Mannschaft ist, kann man sich zwei Mal in der Woche auf freundschaftlicher Basis einen Termin bei ihm buchen. Dann wird in der Kabine ein kleines Friseurstudio eröffnet. Für mich bringt das natürlich nicht ganz so viel. Aber ich habe gehört, er macht auch den Bart ganz gut. Deshalb werde mich auf jeden Fall auch mal um einen Termin bemühen. (GEA)