SSV Reutlingen im Traditions-Duell

REUTLINGEN. SSV-Trainer Alexander Strehmel brachte das Fixieren dieses Testspiels ins Rollen. »Alex kannte noch Hannes Rauch. Der hat sich dann bei mir gemeldet«, erzählt Christian Grießer, der Sportvorstand der Reutlinger Oberliga-Fußballer. Rauch, seines Zeichens Präsident von Wacker Innsbruck, und Grießer vereinbarten schließlich ein Testspiel, das am Sonntag (15 Uhr) in Kematen (Tirol) ausgetragen wird. »Ich kenne Hannes Rauch noch aus meiner Spielerzeit bei der Spvgg Unterhaching«, erklärt Strehmel.

»Das ist ein Spiel zweier Traditionsvereine«, weiß Strehmel. »Beide Mannschaften haben Zwangsabstiege hinter sich.« Der SSV musste 2010 zwangsweise die Regionalliga verlassen und ist seitdem in der Oberliga fünftklassig unterwegs. Der FC Wacker Innsbruck wurde 2022 von der 2. in die 5. Liga versetzt, kämpft aber in der bevorstehenden Spielzeit bereits wieder in der drittklassigen Regionalliga um Punkte.

»Wir wollen uns auf internationaler Bühne gut präsentieren«, gibt Strehmel als Devise aus. Bis auf die Rekonvaleszenten Moritz Kuhn und Tim Wöhrle haben die Reutlinger alle Mann an Bord. Lediglich hinter Johannes Wally (Oberschenkelprobleme) steht ein Fragezeichen. Der SSV tritt die Reise nach Tirol bereits am Samstag an »Wir werden am Samstag eine Trainingseinheit absolvieren«, so Strehmel. Am Sonntag steht zunächst ein Spaziergang, dann Essen und Besprechung auf dem Programm. Direkt nach dem Spiel treten die Reutlinger die vierstündige Heimreise an.

Das erste Oberligaspiel des SSV beim Regionalliga-Absteiger FC 08 Villingen wurde vorverlegt. Ursprünglicher Termin war Samstag, 2. August. Nun wird bereits am Freitag, 1. August (19 Uhr), gespielt. Auch am zweiten Spieltag müssen die Reutlinger auswärts Farbe bekennen - am Samstag, 9. August (17 Uhr), beim Aufsteiger Türkspor Neckarsulm. (GEA)