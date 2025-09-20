SSV Reutlingen gewinnt gegen Bietigheim-Bissingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen schaffen durch einen 3:0-Erfolg gegen den FSV Bietigheim-Bissingen einen kleinen Befreiungsschlag nach zuvor zwei Niederlagen in Serie. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel zeigt vor 680 Fans im Stadion an der Kreuzeiche eine starke Leistung, einen Makel aber gibt es.

Für die Reutlinger Führung während einer bärenstarken ersten Halbzeit sorgte Kapitän Yannick Toth. In der 12. Minute scheiterte zunächst Torjäger Konstantinos Markopoulos nach einem feinen Pass des auffälligen Mittelfeldmanns Maxim Schmalz an Gäste-Keeper Sven Burkhardt, doch Toth setzte nach und versenkte den Ball aus kurzer Distanz. In der Folge spielten fast nur die Nullfünfer, verpassten jedoch zahlreiche gute Möglichkeiten weitere Treffer zu erzielen.

Monster-Parade von Hozlinger

So blieb es nach dem Wiederanpfiff spannend und auch Bietigheim-Bissingen kam immer wieder zu Chancen. Erst in der 77. Minute erhöhte Joker Noah Maurer per Kopf auf 2:0, die Gäste gaben sich aber nicht auf und kamen selbst noch zu einigen gefährlichen Szenen. Kurz vor Spielende rettete SSV-Keeper Dominik Hozlinger seine Mannen mit einer Monster-Parade im Mann-gegen-Mann-Duell vor dem Anschluss. Tom Ruzicka machte mit dem 3:0 (90.+3) den Sieg klar. Sowohl Strehmel als auch FSV-Coach Haris Krak sprachen von einem »verdienten Sieg« für Reutlingen, der allerdings deutlich höher hätte ausfallen können. (GEA)