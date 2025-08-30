SSV Reutlingen gewinnt 3:2 gegen die TSG Backnang

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Fußballer des SSV Reutlingen jubeln über ihren ersten Oberliga-Erfolg im fünften Anlauf. Nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle gewinnt die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel mit 3:2 gegen die TSG Backnang.

Die Reutlinger legten einen perfekten Start hin. In der ersten Minute ging ein Schuss von Willie Sauerborn, der in die erste Elf gerückt war, über das Tor. 60 Sekunden später verpasste Sturmkollege Konstantinos Markopoulos den Ball nach einer flachen Flanke im Strafraum freistehend nur knapp. Bis in die 26. Minute dauerte es, ehe sich die Heimelf vor 650 Zuschauern im Stadion an der Kreuzeiche für eine starke Leistung belohnte. Sauerborn setzte seinen Körper geschickt ein und holte einen Strafstoß heraus. Markopoulos verwandelte unhaltbar (27.)

Horror-Minuten für den SSV

Weiter hatte der SSV alles unter Kontrolle, doch Torwart und Kapitän Marcel Binanzer leistete sich einen Aussetzer und spielte Fabijan Domic den Ball direkt in die Füße, der dankend zum 1:1 einschob (38.). Zwei Minuten später zogen die Gäste durch ein Tor von Lukas Hornek vorbei. Dann trat SSV-Mittelfeldmann Leander Vochatzer unnötigerweise nach und musste mit Rot vom Platz (45.). Es waren fünf Horror-Minuten für die Heimelf.

Trotz Unterzahl ließ sich Reutlingen nach dem Wiederanpfiff nicht unterkriegen. Strehmel brachte den agilen Offensivmann Maxim Schmalz, der sich in Minute 52 spielerisch leicht durchdribbelte und den Ball zum 2:2-Ausgleich unhaltbar ins lange Eck zirkelte. Zwar hatten die Nullfünfer in Unterzahl nun weniger Spielanteile, ließen aber dennoch nicht viele Möglichkeiten zu und wurden über Konter immer wieder selbst gefährlich. In der 81. Minute behauptete Joker Philipp Majewski einen langen Ball clever, legte auf Tom Ruzicka, der zurückpasste. Vor dem Tor behielt Majewski die Nerven und schoss aus kurzer Distanz zum 3:2 ein. Im Stadion brachen alle Dämme. Die Reutlinger Kicker feierten im Block der Szene E mit ihren Fans. (GEA)