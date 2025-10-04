SSV Reutlingen gewinnt 2:0 gegen den 1. Göppinger SV

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Freude bei den Oberliga-Fußballern des SSV Reutlingen: Nach der bitteren 2:3-Niederlage in der Vorwoche gegen Normannia Gmünd macht das Team es gegen den 1. Göppinger SV besser und gewinnt mit 2:0 (2:0). Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel zeigt vor 650 Zuschauern im Stadion an der Kreuzeiche gegen den Regionalliga-Absteiger eine reife Leistung und glänzt mit effektiver Chancenverwertung.

In der 33. Minute vollendet Offensivmann Tom Ruzicka eine über Konstantinos Markopoulos und Luca Plattenhardt fein ausgespielte Umschaltsituation. Kapitän Yannick Toth erzielt das zweite Tor des Tages nach einem hervorragenden Schnittstellenpass von Marlon Gangloff (40.). Der SSV hat zwar nicht viele Chancen – die gute Nachricht allerdings ist: Die Gäste sind noch harmloser. Vom Ex-Regionalligisten geht überraschend wenig Gefahr aus. Ein ähnliches Bild zeigt sich im zweiten Durchgang. Göppingen müsste drücken, ist jedoch weiter zu harmlos und Reutlingen in den wichtigen Zweikämpfen da. So bleibt es beim 2:0-Erfolg, den GSV-Coach Pavlos Osipidis als »verdient« bezeichnet.

Kuhn kommt zu ersten Minuten für SSV

Ab der 90. Minute kommt Moritz Kuhn als Joker zu seinem ersten Einsatz für den SSV Reutlingen. Bereits seit über einem Jahr ist der 34-Jährige im Club, war jedoch aufgrund von Verletzungen bisher nicht auf dem Feld zu sehen. (GEA)