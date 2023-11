SSV Reutlingen erkämpft sich gegen Nöttingen ein 1:1

Bitte aktivieren Sie Javascript

Fazit. Der SSV Reutlingen bleibt auch im siebten Spiel nacheinander sieglos, kämpft sich aber nach einem Rückstand zurück. Das Ergebnis ist leistungsgerecht. Zwar hatte die Mannschaft von Trainer Maik Stingel die ein oder andere Chance mehr, war aber defensiv in den entscheidenden Situationen nicht konsequent genug. So können sich die Reutlinger auch nicht über den Traumschuss zum 0:1 beschweren, der hätte unterbunden werden können.

90. Minute +1 Piu muss noch mal eingreifen. Er hält einen Schuss aus 13 Metern fest.

90. Minute Drei Minuten gibt es obendrauf. Aber auf dem Feld deutet alles auf ein Unentschieden hin...

Wechsel bei Reutlingen

89. Minute Ben Schaal kommt für den fleißigen, aber heute glücklosen Plattenhardt.

86. Minute Reutlingen spielt den nächsten Konter schlampig zu Ende. Das hat alles zu lange gedauert, so kommt nur eine harmlose Flanke dabei raus, die geblockt wird.

Wechsel bei Reutlingen

84. Minute Mattia Trianni kommt für Gorgoglione.

81. Minute Auch ein Freistoß der Nöttinger aus 25 Metern wird von einem SSV-Verteidiger einfach geklärt.

79. Minute Der aktive Gorgoglone wird in einem Konter rüde gefoult. Da hätte was draus werden können. Der Freistoß bringt nichts ein.

74. Minute Große Chance nach einem Eckball für den SSV: Morina kommt mit dem Kopf frei an den Ball und verfehlt das Tor nur knapp. Davor scheiterte Plattenhardt nach schönem Zusammenspiel mit Gorgoglione.

71. Minute Ein Augenschmaus ist die Partie heute sicher nicht. Viel passiert im Mittelfeld, große Chancen und schöne Kombinationen sind Mangelware. Beide Teams haben etwa gleich viele Spielanteile.

Wechsel bei Reutlingen

68. Minute Beim SSV Reutlingen kommt Roman Kasiar für den Torschützen Onesi Kuengieda, der kurz zuvor Gelb sah.

66. Minute Nach einiger Zeit wird Nöttingen mal wieder gefährlich. Eine scharfe Flanke fliegt nur knapp am abschlussbereiten Stürmer vorbei.

62. Minute Gute Kontermöglichkeit für den SSV, aber das Zuspiel von Kuengienda ist zu ungenau. Chance vertan.

60. Minute Ein Raunen geht durchs Stadion. Nach Dribbling und Flanke von Deiniger kommt Kuengienda im Strafraum an den Ball und schießt - Außenpfosten! Da fehlten nur Zentimeter.

59. Minute Starkes Tackling von Founes, nachdem Ililc am Angreifer vorbeirutscht. Das war wichtig!

Wechsel bei Reutlingen

57. Minute Morina ist für Krajinovic im Spiel.

55. Minute Im Mittelfeld fehlen Reutlingen zurzeit die Anspielstationen. Der Raum wäre da, aber die Spieler nicht.

53. Minute Harmloser Schuss eines Nöttingers aus der zweiten Reihe. Der Versuch geht gut 10 Meter drüber. Aber der SSV wird nun in die Defensive gedrängt.

48. Minute 650 Zuschauer fiebern heute bei eisigen Temperaturen im Kreuzeichestadion mit.

47. Minute Gorgoglione setzt sich gegen zwei Mann im Mittelfeld durch und spielt auf Djermanovic. Der scheitert an Nöttingens Schlussmann.

46. Minute Weiter gehts. Reutlingen setzt das Spiel fort.

Halbzeit: Halbzeit im Stadion an der Kreuzeiche. Reutlingen belohnt sich für eine ordentliche Offensivleistung mit einem Treffer: Das geht sicher in Ordnung. Defensiv offenbart die Mannschaft von Maik Stingel wieder einige Unsicherheiten, ist nicht aggressiv genug und kann sich auch deshalb nicht über das Gegentor beschweren. Auch wenn es der einzige Torschuss war.

44. Minute Jetzt wird noch mal gefährlich für den SSV. Vier Verteidiger schaffen es im eigenen Strafraum nicht, den Nöttinger Angreifer vom Ball zu trennen. Irgendwie wird das Leder dann aber doch noch entschärft...

Tor für Reutlingen

42. Minute Nach Eckball und einer anschließenden Flanke landet der Ball irgendwie bei Kuengienda, der den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte knallt. Im Stadion wird es laut! Der SSV lebt...

37. Minute Nach schönem Pass von Plattenhardt kommt Kuengienda im Strafraum frei an den Ball, umkurvt den Torwart, doch dann pfeift der Schiedsrichter: Es war Abseits.

35. Minute Plattenhardt dribbelt bis zur Grundlinie und flankt - findet aber keinen Abnehmer.

32. Minute Gorgoglione sprintet aus der eigenen Hälfte bis in den Nöttinger Strafraum. Sein Versuch wird zur Ecke geklärt.

31. Minute In der Defensive sind die Männer von Maik Stingel nicht dicht genug an den Angreifern. Nöttingen kommt relativ unbedrängt in den Sechzehner. Nur der letzte Pass kommt nicht an.

30. Minute Kuengienda versucht es einfach mal aus über 30 Metern, nachdem Djermanovic den Ball erobert. Kein Problem für Nöttingens Torwart.

27. Minute Ilic haut sich hinten rein und verhindert eine Flanke.

Tor für Nöttingen

24. Minute Und rumms. Es schlägt ein im SSV-Tor. Satter Schuss von Dobros aus über 20 Metern – keine Chance für Piu. Aber die Verteidigung war auch viel zu passiv...

20. Minute Riesen-Chance für den SSV. Nach einen langen Traumpass ist Gorgoglione durch. Sein flacher Schuss geht nur wenige Zentimeter am langen Pfosten vorbei.

16. Minute Auch die nächste SSV-Ecke ist zu unpräzise: Einfaches Spiel für die Nöttinger Verteidiger.

14. Minute Flache Flanke von Deininger, die aber zu ungenau ist und ins Aus geklärt wird. Nachdem der Ball wieder im Spiel ist, wird ein Schuss von Djermanovic geblockt.

13. Minute Der schnelle Deininger setzt sich über rechts durch und flankt. Im Zentrum kommt ein Nöttinger gerade noch mit dem Bein vor dem abschlussbereiten Djermanovic an den Ball. Die Ecke danach bringt nichts ein.

11. Minute Noch sind beide Mannschaften im eigenen Ballbesitz zu hektisch. So richtig gefährlich wurde es noch nicht.

8. Minute Ole Deininger und Riccardo Gorgoglione holen über die rechte Seite einen Eckball heraus. Nach Kopfball-Abwehr zieht Kapitän Jäger aus 25 Metern ab, der Ball fliegt aber weit übers Tor.

5. Minute Das erste Mal kommt der FC in die Nähe des SSV-Tors. Die Flanke wird aber von der Innenverteidigung geklärt.

4. Minute Der SSV setzt sich vor dem Gäste-Strafraum fest und spielt hin und her. Aber Nöttingen gewinnt den Ball.

2. Minute Der SSV macht früh Druck, will den Ball schnell gewinnen. Das klappt auch. Gefährlich wird es aber nicht.

1. Minute Los gehts im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen. Nöttingen stößt an. Der Ball ist im Spiel!

Aufstellung. Beim SSV Reutlingen kehren Luca Plattenhardt und Onesi Kuengienda in die Startformation zurück.

Screenshot: Fußball.de

Bilanz. Die Statistik gegen den FC Nöttingen stimmt nicht gerade positiv. In der vergangenen Oberliga-Partie gab es eine 1:5-Klatsche. Aus den letzten fünf Spielen konnten der SSV nur einen Sieg feiern. Viermal ging man als Verlierer vom Platz.

Personal. Vor dem Pokalspiel in Mengen hagelte es Absagen. Stingel musste neun Akteure auf der Ausfall-Liste eintragen. Gegen Nöttingen kehren einige Spieler zumindest in den Kader zurück. Onesi Kuengienda (Leiste), Vladan Djermanovic (Erkältung), Luca Plattenhardt (privat verhindert) und Ben Schaal (Kapselriss am Knöchel) dürften einsatzfähig sein.

Ausgangslage. Der SSV Reutlingen ist im baden-württembergischen Oberhaus seit sechs Partien ohne Sieg. Vier Niederlagen und zwei 2:2-Unentschieden gegen Bissingen und den 1. Göppinger SV wurden zuletzt in die Bilanz geschrieben. In der Tabelle werden die Nullfünfer nach 15 Spieltagen mit 15 Punkten auf dem 15. Platz in dem 18er-Feld geführt. Nöttingen befindet sich dagegen im Aufwind. Anfang Oktober hatte die Elf aus dem Remchinger Ortsteil nach elf Spieltagen lediglich sieben Punkte auf der Habenseite. Der Rückstand auf den Viertletzten betrug bereits fünf Zähler. Doch in den zurückliegenden vier Spielen trumpften die Schützlinge von Trainer Dirk Rohde mächtig auf. 4:1 gegen Mannheim, 2:0 in Denzlingen, 2:1 gegen Bissingen, 0:0 in Großaspach – der FC Nöttingen ist nun mit 17 Punkten 13. in der Tabelle. (GEA)