SSV Reutlingen dominiert gegen den VfR Mannheim – und verliert dennoch

REUTLINGEN. Großer Frust bei den Fußballern des SSV Reutlingen. Die Mannschaft von Trainer Alexander Strehmel dominiert das Spiel gegen den Oberligazweiten VfR Mannheim am Samstagnachmittag über weite Strecken, verliert am Ende jedoch mit 0:1 (0:0) durch einen Foulelfmeter.

Vor allem defensiv ließen die Nullfünfer gegen den Favoriten bis zur spielentscheidenden Szene in der 73. Minute kaum etwas zu. Doch dann setzte sich Stürmer Pasqual Pander im Strafraum geschickt durch, SSV-Torwart Dominik Hozlinger versuchte als letzter Mann noch zu retten, kam aber zu spät. Den fälligen Strafstoß verwandelte der ehemalige Erstligakicker Alexander Esswein, den die Reutlinger um den extrem zweikampfstarken Jonathan Hageloch bis dahin aus der Partie genommen hatten.

Starke Paraden verhindern Tor

Zuvor bestaunten die 690 Fans im Stadion an der Kreuzeiche eine Heimelf, die Mannheim überraschenderweise in fast allen Belangen überlegen war – und sich immer wieder gute Chancen erarbeitete. Doch VfR-Schlussmann David Nreca-Bisinger parierte mehrfach stark und hielt irgendwie die Null. (GEA)