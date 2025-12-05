SSV-Reutlingen: Bittere Pille für Tom Ruzicka

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Sorge war groß, nun ist es Gewissheit: Tom Ruzicka vom Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen hat sich im Heimspiel gegen den FC 08 Villingen (1:1) einen Kreuzbandriss zugezogen und kann in dieser Saison nicht mehr ins Geschehen eingreifen. Ein Operations-Termin steht noch nicht fest. »Ich habe am Montag eine Vorbesprechung«, sagt der 19-Jährige dem GEA.

Die unglückliche Szene ereignete sich in der zweiten Minute in der Partie gegen Villingen. »Ich habe einen langen Schritt gemacht und bin dann mit dem Knie zur Seite weggeknickt«, beschreibt Ruzicka die folgenschwere Aktion an der Seitenlinie. Der in Nürtingen wohnende Stürmer, der zuletzt auf der rechten Außenbahn agierte, kam in den ersten 18 Saisonspielen immer zum Einsatz und erzielte vier Tore. In der zurückliegenden Spielzeit gehörte er als A-Jugendlicher bereits fest zum Männer-Oberliga-Kader und wurde 18 Mal eingesetzt (ein Tor). Der wuchtige Offensivspieler steht bereits seit der C-Jugend in Diensten des SSV. (kre)