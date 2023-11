Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen verlieren beim Aufsteiger Gmünd 0:3 (0:2) und haben nicht den Hauch einer Chance. Was dem Stingel-Team fehlte, machte der 1. FC Normannia in Perfektion.

Kein Durchkommen für Kevin Founes gegen das Gmünder Abwehrbollwerk. Hier gewinnt Tobias Rössler den Ball. Foto: JoBaur Kein Durchkommen für Kevin Founes gegen das Gmünder Abwehrbollwerk. Hier gewinnt Tobias Rössler den Ball. Foto: JoBaur

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.