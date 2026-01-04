SSV Reutlingen auf Platz drei bei Sindelfinger Hallenfußball-Gala

Bitte aktivieren Sie Javascript

SINDELFINGEN. Die Oberliga-Fußballer des SSV Reutlingen setzen schon vor dem offiziellen Vorbereitungsstart am 10. Januar ein kleines Ausrufezeichen. Die Nullfünfer sichern sich bei der 41. Hallenfußball-Gala in Sindelfingen den dritten Platz durch einen 7:6-Erfolg im Zehnmeterschießen gegen den Verbandsligisten SV Fellbach.

»Das war wirklich ein gelungener Start ins Fußballjahr«, freute sich Co-Trainer Marvin Petzschner, der bei dem Turnier Chef an der Seitenlinie war, da Neu-Coach Thomas Herbst noch fehlte. »Wir haben viel aus dem Wochenende gemacht«, ergänzte der 35-Jährige. »Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die Vorbereitung.« Der SSV trat mit neun Spielern an, drei davon aus der A-Jugend. Der Rest der Mannschaft steigt beim ersten Training des Jahres am kommenden Samstag ein.

Chancen nicht genutzt

Vor dem Spiel um Platz drei hatten die Kreuzeiche-Kicker in der K.o.-Runde gegen den VfB Neckarrems (2:1) und den TSV Ehningen (3:0 nach Zehnmeterschießen) gewonnen und waren dann im Halbfinale am späteren Turniersieger FC Denzlingen (1:2) gescheitert, »weil wir unsere Chancen nicht genutzt haben«.

Für die Fußballer des VfL Pfullingen war im Achtelfinale Endstation. Gegen den SV Böblingen unterlag das Team mit 1:3. (GEA)