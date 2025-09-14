SSV Reutlingen auf der Suche nach der Balance

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Vor eineinhalb Wochen sah die Welt des Fußball-Oberligisten SSV Reutlingen einigermaßen rosig aus. Nach dem 1:0-Erfolg in Denzlingen blickten die Nullfünfer auf fünf Spiele in Folge ohne Niederlage zurück. In der Tabelle stand Platz sechs zu Buche. Zwei Spiele und zwei Niederlagen später - dem 1:3 in Ravensburg vor Wochenfrist folgte am Samstag ein 2:3 gegen den FC Nöttingen - gibt es einige ratlose Gesichter im Reutlinger Lager. Weshalb ließen sich die Schützlinge von Trainer Alexander Strehmel gegen Nöttingen nach starken ersten 30 Minuten die Butter vom Brot nehmen? Weshalb muss die Mannschaft in jedem Spiel Gegentore hinnehmen, bei denen an die Kontrahenten Einladungen verteilt werden? Weshalb leistet sich die Elf in jedem Spiel (zu) lange schwache Phasen?

»Wir hatten zu Beginn zahlreiche Chancen. Das ärgert mich, dass wir da nicht in Führung gegangen sind«, sagte Strehmel. »Wir haben wie zumeist bei den Heimspielen gut angefangen, müssen aber halt ein Tor machen«, fügte Innenverteidiger Jonas Vogler hinzu.

Der SSV musste bereits nach sechs Minuten wechseln. Willie Sauerborn knickte um und zog sich eine Bänderverletzung zu. Für ihn kam Tom Ruzicka ins Spiel. Die Reutlinger ließen sich davon nicht beeindrucken und schnürten die Nöttinger, die mit der Empfehlung von zwei Siegen in Folge mit 12:0 Toren an die Kreuzeiche kamen, in deren Hälfte ein. An Gelegenheiten herrschte kein Mangel: Marlon Gangloff bediente Konstantinos Markopoulos (10. Minute) - der jagte den Ball unbedrängt aus zehn Metern übers Gehäuse; Gangloff flankte, doch Ruzicka und Markopoulos (17.) kamen nicht zum Abschluss; dann hatte Linksverteidiger Ben Schaal (22.) mit einem fulminanten 20-Meter-Kracher an den Innenpfosten Pech; Ruzicka (28.) fand in Keeper Thilo Marksteiner seinen Meister; schließlich wurde ein Schuss von Leander Vochatzer (29.) aus sechs Metern von Benedikt Fassler von der Torlinie gekratzt.

Der zweifache SSV-Torschütze Konstantinos Markopoulos (links) im Zweikampf mit Marco Manduzio. Foto: Joachim Baur Der zweifache SSV-Torschütze Konstantinos Markopoulos (links) im Zweikampf mit Marco Manduzio. Foto: Joachim Baur

Nach einer halben Stunde allerdings war's aus mit schwungvollen Reutlinger Angriffen. Es ist verständlich, dass ein Team nicht 90 Minuten Vollgas geben kann. Was aber bedenklich war: Der SSV hatte plötzlich Riesenlöcher im Mittelfeld, es fehlte jegliche Kompaktheit. Nöttingen konnte deshalb einige Konterangriffe starten, bei denen es häufig knifflige Zwei-gegen-Zwei oder Drei-gegen-Drei-Aktionen gab. Die Innenverteidiger Vogler und Sladan Puseljic wurden mehrmals sträflich allein gelassen. Das war schlicht fahrlässig. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Nordbadener durch das sechste Saisontor von Tasos Leonidis in Führung.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff stellte Markopoulos mit einem strammen Schuss aus zehn Metern den 1:1-Ausgleich her. In der 63. Minute wurde den Nöttingern ein Strafstoß zugesprochen, nachdem Matej Mijic von Luca Plattenhardt zu Fall gebracht wurde. Auch in dieser Szene klaffte ein Loch im Reutlinger Mittelfeld, zudem hätte Mijic viel früher attackiert werden müssen. Enes Türköz jagte den Elfmeter über das Tor. Doch zwei Minuten später durften die Gäste jubeln. Nach einem Ballverlust von Johannes Wally in der Nöttinger Hälfte spazierte Stefan Zimmermann über das halbe Feld und traf zum 1:2. Beim 1:3 (83.) tanzte Felix Waldraff viel zu leicht den eingewechselten SSV-Verteidiger Philipp Majewski im Strafraum aus. Das Anschlusstor von Markopoulos per Kopfball in der Nachspielzeit kam zu spät, um noch ein Happy End erleben zu dürfen.

Der SSV befindet sich nach acht Spielen weiterhin auf der Suche nach der Balance. In allen Begegnungen wurden dem Gegner zu leicht beste Torchancen angeboten. Dass der Kontrahent zu Gelegenheiten kommt, lässt sich natürlich nie vermeiden. Die Reutlinger lassen aber zu viele Chancen zu. Zudem klaffen häufig zwischen den Mannschaftsteilen große Löcher. Fehlt dem Team die Gier, für den Erfolg noch mehr Wege zu gehen? Klar ist natürlich auch, dass mit Jonas Meiser, Jonah Adrovic, Riccardo Gorglione, Manuel Walz, Moritz Kuhn und Tim Wöhrle erfahrene und junge Kräfte fehlen, doch das sollte nicht alle Unzulänglichkeiten entschuldigen. (GEA)