SSV gegen Young Boys: Wo steigt das Reutlinger Pokal-Derby?

Bitte aktivieren Sie Javascript

REUTLINGEN. Die Frage steht weiterhin im Raum: Wo steigt das Stadt-Derby in der dritten Fußball-Verbandspokalrunde zwischen den Young Boys und dem SSV Reutlingen? Der Termin dürfte stehen. »Wir spielen am 13. September. Das passt vom Spielplan, und auch der SSV ist mit diesem Termin einverstanden«, sagt Young-Boys-Abteilungsleiter Marcel Laaß. Der Landesligist will unbedingt auf dem Kunstrasenplatz spielen. »Wir haben ja Heimrecht«, so Laaß. Das dürfte aber am 13. September mit Spielbeginn 19 Uhr nicht funktionieren. Wegen einer möglichen Verlängerung und diversen Auflagen würde der Verband das Spiel an diesem Tag auf dem Kunstrasenplatz um 16.30 Uhr anpfeifen lassen. Dieser frühe Anstoßtermin kann aber nicht im Sinne der Vereine sein, schließlich dürfte sich eine stattliche Zuschauerzahl zu diesem Derby einfinden. Wegen der Sicherheitsfragen habe er »Kontakt zur Polizei aufgenommen«, berichtet Laaß. Möglicherweise müssen die Young Boys ins Kreuzeiche-Stadion umziehen.

Der VfR Mannheim vermeldet zwei weitere Zugänge. Muhamed Sanyang geht ab sofort für den Oberliga-Aufsteiger auf Torejagd. Der 21 Jahre alte Angreifer trug in den beiden zurückliegenden Spielzeiten und auch schon davor in der Jugend das Trikot des SSV Reutlingen. Für die Nullfünfer absolvierte Sanyang 46 Oberliga-Begegnungen und erzielte 18 Tore. Innenverteidiger Jose Lado, der sich ebenfalls den Mannheimern angeschlossen hat, spielte zuletzt in den USA und davor in seiner spanischen Heimat. (GEA)